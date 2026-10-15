Πετρέλαιο θέρμανσης - Η μεγάλη κοροϊδία: Κύμα αντιδράσεων στην Κρήτη - Παρέμβαση για ενιαία τιμή

Σφοδρές αντιδράσεις προκαλούν οι δύο ταχύτητες με τις οποίες ξεκίνησε η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης στη χώρα, αναδεικνύοντας για ακόμη μια φορά τις έντονες οικονομικές ανισότητες ανάμεσα στην Αθήνα και την ελληνική περιφέρεια.

Η κυβέρνηση πανηγυρίζει για την τιμή εκκίνησης στο 1,55 ευρώ το λίτρο, όμως η πραγματικότητα είναι εντελώς διαφορετική.

Η τιμή 1,55 ευρώ, ισχύει μόνο το λεκανοπέδιο της Αττικής, αφού σε απομακρυσμένες και ορεινές περιοχές της χώρας όπως είναι τ' Ανώγεια και η Ζάκρος στην Κρήτη αλλά και πολλές άλλες σε όλη την επικράτεια οι τιμές εκτοξεύονται προς 1,70 ευρώ το λίτρο, λόγω του υψηλού κόστους μεταφοράς.

Οι κάτοικοι των περιοχών αυτών, οι οποίοι είναι αντιμέτωποι με πολύ πιο βαρύ Χειμώνα και έχουν μεγαλύτερη ανάγκη για θέρμανση, καλούνται τελικά να πληρώσουν το ακριβότερο τίμημα.

Η έντονη αυτή δυσαρέσκεια και οργή μεταφέρθηκε και στον δημόσιο διάλογο.

Μιλώντας στο «Ράδιο Κρήτη» και στην εκπομπή του Μανόλη Αργυράκη ο επιχειρηματίας καυσίμων Λυκούργος Σαμόλης και ο πρόεδρος του Σωματείου Βενζινοπωλών (πρατηριούχων υγρών καυσίμων) Νομού Λασιθίου Παντελής Επιτροπάκης μετέφεραν την αγανάκτηση της τοπικής κοινωνίας, υπογραμμίζοντας ότι η γεωγραφική θέση δεν μπορεί να αποτελεί κριτήριο οικονομικής τιμωρίας των πολιτών.

Στο πλαίσιο αυτό, ανακοινώθηκε πολιτική πρωτοβουλία από τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Φραγκίσκο Παρασύρη να κινητοποιήσει βουλευτές απ' όλη την χώρα για την κατάθεση επίσημης πρότασης στη Βουλή, ώστε ν' αναγνωριστεί το πετρέλαιο θέρμανσης ως κοινωνικό αγαθό και να θερμοθετηθεί ενιαία τιμή σε κάθε γωνιά της Ελλάδας

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