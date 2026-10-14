Ηράκλειο: Με το μωρό στην αγκαλιά απέναντι στην κρατική αδιαφορία - Ειρωνία και καθυστερήσεις από την ΔΥΠΑ

Αντιμέτωπες με ένα τείχος γραφειοκρατίας, πολύμηνων καθυστερήσεων αλλά και προκλητικής αδιαφορίας από δημόσιους λειτουργούς βρίσκονται νέες μητέρες στο Ηράκλειο, με τα θεσμοθετημένα επιδόματα μητρότητας να μετατρέπονται από δικαίωμα σε... «Γολγοθά».

Μια νέα, επώνυμη δημόσια καταγγελία φέρνει στο φως την εξοργιστική πραγματικότητα που βιώνουν καθημερινά δεκάδες γυναίκες στο κατάστημα της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) στη Λεωφόρο Κνωσού.



Όπως αποκαλύπτει η κ. Μυρτώ Ανθουλάκη, μητέρα ενός βρέφους μόλις 2,5 μηνών, η προσπάθειά της να διεκδικήσει το αυτονόητο δικαίωμά της εξελίχθηκε σε μια τραυματική εμπειρία απαξίωσης, ειρωνείας και πλήρους έλλειψης ενσυναίσθησης, με τους αρμόδιους υπαλλήλους να «σηκώνουν τα χέρια ψηλά» δηλώνοντας κυνικά πως τώρα εξετάζονται αιτήσεις... τετραμήνου.

Η επιστολή διαμαρτυρίας:

Με την παρούσα επιστολή επιθυμώ να καταγγείλω δημόσια τη θλιβερή εμπειρία και την απαράδεκτη μεταχείριση που υπέστην σήμερα το πρωί (14/10/2026) στο κατάστημα της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) στην Λεωφόρο Κνωσού στο Ηράκλειο, ως μητέρα ενός βρέφους 2,5 μηνών.

Στις 17 Σεπτεμβρίου υπέβαλα ηλεκτρονικά, ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες της υπηρεσίας, την αίτηση για τις συμπληρωματικές παροχές μητρότητας. Βλέποντας ότι η αίτησή μου παρέμενε επί εβδομάδες σε εκκρεμότητα χωρίς να προχωρά η επεξεργασία της, προσπάθησα επανειλημμένα από την Παρασκευή, τη Δευτέρα και την Τρίτη να επικοινωνήσω τηλεφωνικά με τα αρμόδια τμήματα. Κανείς δεν απάντησε ποτέ στα τηλέφωνα της υπηρεσίας.

Αναγκάστηκα λοιπόν σήμερα το πρωί στις 8:00, έχοντας μαζί μου το μωρό μου, να μεταβώ αυτοπροσώπως στο κατάστημα της Κνωσού για να ενημερωθώ υπεύθυνα για την πορεία της αίτησής μου και για το αν απαιτείται κάποιο επιπλέον δικαιολογητικό.

Η αντιμετώπιση που συνάντησα ήταν εξοργιστική από την πρώτη στιγμή:

Στο πρώτο γραφείο που εισήλθα, τρεις υπάλληλοι αγνόησαν επιδεικτικά την καλημέρα μου. Χρειάστηκε να επαναλάβω για να μου υποδείξουν απλά να πάω σε άλλο γραφείο.

Με παρέπεμψαν από γραφείο σε γραφείο (από το πρώτο στο δεύτερο και μετά στο τρίτο), μέχρι να εντοπιστεί η αρμόδια υπάλληλος.

Όταν τελικά η αρμόδια υπάλληλος με υποδέχθηκε, η συμπεριφορά της διακρινόταν από έντονη αγένεια, απαξίωση και ειρωνεία.

Όταν της ανέφερα ότι έχω υποβάλει την αίτηση από τις 17 Σεπτεμβρίου, με ενημέρωσε περιφρονητικά ότι «τώρα εξετάζουν τις αιτήσεις του Ιουνίου» και ότι η δική μου «αργεί ακόμα». Όταν μάλιστα της επισήμανα ότι στο πρώτο μου παιδί δεν υπήρχαν τέτοιες καθυστερήσεις, μου απάντησε κυνικά και απαξιωτικά ότι «τώρα είναι αλλιώς». Στη προσπάθειά μου να ζητήσω διευκρινίσεις για το τι πρέπει να κάνω με τις επόμενες προθεσμίες (όπως το επίδομα του 9μήνου), αντί για υπεύθυνη καθοδήγηση, έλαβα ειρωνικές αποκρίσεις του τύπου «μα δεν διαβάζετε τις οδηγιες της αίτησης;».

Μάλιστα, η στάση της άλλαξε μόνο τη στιγμή που της δήλωσα αγανακτισμένη ότι θα προχωρήσω σε καταγγελία. Τότε μόνο μου είπε "Ελάτε να σας ενημερώσω πότε πρέπει να υποβάλετε την αίτηση για το 9μηνο".»

Παρόλο που μπήκα στον κόπο να μεταβώ αυτοπροσώπως με το μωρό μου, η υπάλληλος δεν μπήκε καν στον κόπο να ανοίξει το σύστημα, να ελέγξει την αίτησή μου ή να με καθησυχάσει αν όλα είναι συμπληρωμένα σωστά.

Ως νέα μητέρα, που προσήλθα με το μωρό μου σε μια δημόσια υπηρεσία, εκνευρίστηκα και απογοητευτηκα βαθύτατα. Η συμπεριφορά αυτή είναι απαράδεκτη πρώτα απ' όλα σε ανθρώπινο επίπεδο. Είναι όμως διπλά εξοργιστικό και αδιανόητο το γεγονός ότι μια γυναίκα υπάλληλος, η οποία εργάζεται σε ένα τμήμα που ασχολείται αποκλειστικά με τα επιδόματα μητρότητας, αντιμετωπίζει μια άλλη γυναίκα και νέα μητέρα με τέτοια ειρωνεία και παντελή έλλειψη ενσυναίσθησης. Αντί να επιδείξει την ελάχιστη κατανόηση απέναντι σε μια μητέρα που έχει άμεση ανάγκη αυτά τα χρήματα για τις ανάγκες του παιδιού της, επέλεξε τη συμπεριφορά της υπεροψίας.

Τα επιδόματα μητρότητας δεν είναι «χάρη» ούτε «ελεημοσύνη»· είναι θεσμοθετημένα δικαιώματα και πόροι που μια νέα οικογένεια έχει απόλυτη ανάγκη για τη φροντίδα ενός νεογέννητου παιδιού.

Δεν είναι δυνατόν:

Οι τηλεφωνικές γραμμές των δημόσιων υπηρεσιών να παραμένουν ανεπιτήρητες.

Να απαιτούνται 4 και 5 μήνες για την επεξεργασία μιας βασικής αίτησης μητρότητας και να θεωρείται φυσιολογικό ότι «άλλαξαν τα πράγματα» προς το χειρότερο.

Οι πολίτες –και ιδιαίτερα οι νέες μητέρες με βρέφη– να αντιμετωπίζονται με αλαζονεία, ειρωνεία και πλήρη αδιαφορία από ανθρώπους που η δουλειά τους είναι να τις στηρίζουν.

Δημοσιοποιώ το περιστατικό αυτό με την ελπίδα να ευαισθητοποιηθούν οι αρμόδιοι, να διερευνηθεί η συμπεριφορά της συγκεκριμένης υπαλλήλου, αλλά και να επιταχυνθούν οι διαδικασίες για όλες τις μητέρες που περιμένουν καρτερικά τα δεδουλευμένα και δικαιούμενα επιδόματά τους.

Με εκτίμηση,

Μυρτώ Ανθουλάκη

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