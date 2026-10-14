"Μπάζει νερά" το ΠΑΓΝΗ: Σκληρή καταγγελία για τις εικόνες ντροπής (βίντεο)

Σφοδρή επίθεση εξαπολύει η Ένωση Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ηρακλείου κατά της κυβέρνησης, με αφορμή αποκαλυπτικό βίντεο που δείχνει εισροή υδάτων στις εγκαταστάσεις του ΠΑΓΝΗ. Την ώρα που προετοιμάζονται κυβερνητικές «φιέστες» για την κοπή κορδελών στο νοσοκομείο, το σωματείο φέρνει στο φως εικόνες εγκατάλειψης, καταγγέλλοντας ότι η υποχρηματοδότηση και η υποστελέχωση έχουν οδηγήσει το νέο ΕΣΥ σε λειτουργικό αδιέξοδο, το οποίο καλύπτεται μόνο χάρη στην αυτοθυσία του προσωπικού.

Η ανακοίνωση έχει ως εξής:

Την ώρα που η κυβέρνηση ετοιμάζεται να στήσει φιέστες και να κόψει κορδέλες στο ΠΑΓΝΗ, το νοσοκομείο κυριολεκτικά μπάζει νερά!



Το βίντεο που έφτασε στο σωματείο μας είναι αποκαλυπτικό και δείχνει την πραγματική εικόνα του πολυδιαφημισμένου νέου ΕΣΥ.



Δεν είναι άλλωστε η πρώτη φορά που ερχόμαστε αντιμέτωποι με τέτοιες εικόνες.

Κατά καιρούς φτάνουν στο σωματείο μας καταγγελίες από μέλη μας, που βρέθηκαν στο νοσοκομείο ως ασθενείς ή συνοδοί, για τις συνθήκες που επικρατούν και δείχνουν ότι παρά τις φιλότιμες και υπεράνθρωπες προσπάθειες των εργαζομένων, οι συνέπειες της υποστελέχωσης και της υποχρηματοδότησης είναι ορατές παντού.

Οι ελλείψεις σε γιατρούς, νοσηλευτές, προσωπικό καθαριότητας, τεχνικής υπηρεσίας και άλλων κρίσιμων ειδικοτήτων δεν μπορούν να καλυφθούν μόνο με την αυτοθυσία των εργαζομένων. Δεν μπορεί η εύρυθμη λειτουργία ενός νοσοκομείου να στηρίζεται στο φιλότιμο και στην εξάντληση του προσωπικού του!



Την ίδια ώρα που η ακρίβεια τσακίζει το λαϊκό εισόδημα και οι εργαζόμενοι δυσκολεύονται να καλύψουν τις βασικές τους ανάγκες, η κυβέρνηση τους καλεί να βάλουν ακόμα πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη για την υγεία τους, ενώ πανηγυρίζει για την υποτιθέμενη αναβάθμιση του ΕΣΥ.

Ασθενείς που περιμένουν μήνες για μια χειρουργική επέμβαση, που ταλαιπωρούνται από τις τεράστιες αναμονές και τις ελλείψεις, βρίσκονται τώρα αντιμέτωποι και με εικόνες εγκατάλειψης μέσα στο ίδιο το νοσοκομείο!



Η προστασία της υγείας και της ασφάλειας ασθενών και εργαζομένων, η επαρκής στελέχωση και η ουσιαστική συντήρηση των υποδομών δεν αποτελούν πολυτέλεια, αλλά βασικές προϋποθέσεις για την ασφαλή και εύρυθμη λειτουργία των νοσοκομείων και τον σχεδιασμό των μελλοντικών παρεμβάσεων, με στόχο την εξασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας για τους εργαζόμενους και νοσηλείας για τους πολίτες.

Όσες κορδέλες κι αν κόψουν, δεν μπορούν να κρύψουν τις συνέπειες της πολιτικής που αντιμετωπίζει την υγεία των εργαζομένων και του λαού ως κόστος.



Ας αφήσουν λοιπόν τις φιέστες και ας δώσουν απαντήσεις για τις εικόνες ντροπής που αντικρίζουν καθημερινά ασθενείς και εργαζόμενοι!

Απαιτούμε άμεση αποκατάσταση των προβλημάτων, γενναία κρατική χρηματοδότηση, μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού όλων των ειδικοτήτων και σύγχρονες, ασφαλείς υποδομές.



Η υγεία του λαού δεν είναι κόστος! Είναι δικαίωμα!

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Μπαριτάκης: Συνάντηση με Κουτουλάκη για την ακτογραμμή Καστρίου-Κερατόκαμπου