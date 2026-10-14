Μπαριτάκης: Συνάντηση με Κουτουλάκη για την ακτογραμμή Καστρίου-Κερατόκαμπου

Συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Ναυτιλίας κ. Μανόλη Κουτουλάκη είχε ο Δήμαρχος Βιάννου κ. Παύλος Μπαριτάκης που συνεχίζει τις επαφές του για θέματα που απασχολούν το Δήμο.

Συγκεκριμένα, στη συνάντηση η οποία έγινε σε φιλικό και καλό κλίμα τέθηκαν μια σειρά από ζητήματα που άπτονται της αρμοδιότητας του Γενικού Γραμματέα και του Υπουργείου γενικότερα, ανάμεσα στα οποία ήταν το πρόβλημα που αφορά την αποκατάσταση της παραλίας και την αντιμετώπιση της διάβρωσης στην ακτογραμμή Καστρίου – Κερατόκαμπου, αλλά και το ζήτημα που αφορά τα καταστήματα στην συγκεκριμένη περιοχή.

Σε σχέση με το θέμα της ακτογραμμής η συζήτηση επικεντρώθηκε στην ανάγκη για τη χρηματοδότηση της πρότασης, την οποία έχει υποβάλλει ο Δήμος για το έργο, με στόχο την άμεση υλοποίηση του.

Ενώ η συζήτηση περιστράφηκε και γύρω από το θέμα της Τροπολογίας για τη νομοθετική ρύθμιση που αφορά το μεταβατικό διάστημα για τη λειτουργία των επτά καταστημάτων στο Καστρί και τον Κερατόκαμπο, που επλήγησαν μετά το ξήλωμα των παράκτιων κατασκευών, ώστε να διασφαλιστεί η συνέχιση της λειτουργίας τους και στο μέλλον.

Ο Γενικός Γραμματέας από την πλευρά του είπε ότι θα βοηθήσει με δική του παρέμβαση, τη στιγμή που ήδη έχει γίνει παρέμβαση από το Υπουργείο Ναυτιλίας, με την οποία συνηγορεί στη χρηματοδότηση της πρότασης του Δήμου Βιάννου, με το ποσό των 2.1 εκ. ευρώ, το οποίο έχει ήδη υποβληθεί στο Υπουργείο Οικονομίας.

«Η συζήτηση που έγινε, όσο και τα όσα εκφράστηκαν δια στόματος του Γενικού Γραμματέα, επιβεβαιώνουν τη στήριξη τόσο του Γενικού Γραμματέα, όσο και της ηγεσίας του Υπουργείου, προς τη Δημοτική Αρχή. Είμαστε αισιόδοξοι ότι η προσπάθεια που καταβάλλεται θα φέρει αποτελέσματα, μέσα και από τη στήριξη και τη συνεργασία που υπάρχει ανάμεσα στις δύο πλευρές», δήλωσε μετά το τέλος της συνάντησης ο κ. Μπαριτάκης που συνέχισε λέγοντας ότι:

«Είναι πολύ θετικό πως και ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Ναυτιλίας κ. Μανόλης Κουτουλάκης, δήλωσε, όπως και ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ με τον οποίο συναντήθηκα χθες, ότι θα στηρίξει τις προτάσεις του Δήμου Βιάννου για να βρεθεί η καλύτερη λύση, η οποία πρέπει να δοθεί για αυτό το τόσο σημαντικό πρόβλημα που πλήττει την ευρύτερη περιοχή Καστρίου-Κερατόκαμπου. Μια πρωτοβουλία, η οποία θα πρέπει να περάσει από τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών.



Είμαστε εν αναμονή των εξελίξεων, οι οποίες θεωρούμε ότι θα είναι θετικές, με τη στήριξη των θεσμικών φορέων, της Περιφέρειας Κρήτης και των Βουλευτών, προκειμένου να έχουμε θετική κατάληξη σε κάθε επίπεδο»

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο περιθώριο της συνάντησης, ο κ. Μπαριτάκης είχε επικοινωνία και με το νέο Γενικό Γραμματέα Νησιωτικής Πολιτικής κ. Φώτη Μάγγο για μια σειρά θεμάτων. Ο κ. Μάγγος, αφού άκουσε με προσοχή τα όσα εξέθεσε ο κ. Μπαριτάκης δεσμεύτηκε ότι θα στηρίξει τα αιτήματα του Δήμου, τα οποία έχουν να κάνουν κατά κύριο λόγο με υποδομές ύδρευσης. «Αναμένουμε και για αυτά τα ζητήματα θετικές εξελίξεις», δήλωσε ο Δήμαρχος Βιάννου, μετά το τέλος της επικοινωνίας.

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