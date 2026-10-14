Σταμάτα να τρίβεις: Καθάρισε τον φούρνο σου με ένα μόνο υλικό που έχεις ήδη

Ο καθαρισμός του φούρνου δεν χρειάζεται να είναι κουραστικός, ούτε απαιτεί τοξικά χημικά. Η μέθοδος του φυσικού ατμού μαλακώνει τα ξεραμένα λίπη και τις βρωμιές, επιτρέποντάς σας να τα απομακρύνετε με ένα απλό σκούπισμα.

Η διαδικασία σε 5 απλά βήματα

Για να πετύχετε το τέλειο αποτέλεσμα, θα χρειαστείτε μόνο νερό, λευκό ξίδι (ή λεμόνι) και ένα πυρίμαχο μπολ.



1. Αφαιρέστε τις σχάρες και τα ταψιά από το εσωτερικό του φούρνου.



2. Γεμίστε το μπολ μέχρι τη μέση με ζεστό νερό και προσθέστε ένα φλιτζάνι λευκό ξίδι (ή τον χυμό από δύο λεμόνια μαζί με τις κούπες τους).



3. Τοποθετήστε το μπολ στη χαμηλή σχάρα. Ανάψτε τον φούρνο στους 100°C - 120°C στις αντιστάσεις για 30-40 λεπτά.



4. Σβήστε τον φούρνο και κρατήστε την πόρτα κλειστή για άλλα 20 λεπτά, ώστε ο εγκλωβισμένος ατμός να συνεχίσει να δρα.



5. Ανοίξτε την πόρτα με προσοχή και, όσο ο φούρνος είναι ακόμα χλιαρός, σκουπίστε τα τοιχώματα με ένα βρεγμένο σφουγγάρι. Τα λίπη θα βγουν πανεύκολα.

Το extra tip για επίμονους λεκέδες

Αν υπάρχουν σημεία με πολύ καμένα λίπη, φτιάξτε μια πάστα από μαγειρική σόδα και νερό και απλώστε τη στα δύσκολα σημεία πριν ανάψετε τον φούρνο. Ο ατμός θα ενεργοποιήσει τη σόδα, διαλύοντας τη βρωμιά στη στιγμή.



Με αυτή την οικολογική μέθοδο, ο φούρνος σας θα λάμπει ξανά, χωρίς κόπο, έξοδα και μυρωδιές από χημικά!

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