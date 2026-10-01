Πρωινό ή βραδινό σεξ; Ίσως αυτή την απάντηση δεν την περιμένεις

Υπάρχει μία ώρα της ημέρας που το σεξ μπορεί να σου φαίνεται καλύτερο, πιο απολαυστικό ή απλώς πιο εύκολο; Κι αν η απάντηση δεν είναι ίδια για όλους; Για κάποιους ανθρώπους, το πρωί είναι η στιγμή που το σώμα ξυπνά γεμάτο ενέργεια και η ερωτική διάθεση έρχεται σχεδόν φυσικά. Για άλλους, το σεξ χρειάζεται να περιμένει μέχρι το βράδυ, όταν επιτέλους κλείνουν οι υποχρεώσεις, χαμηλώνουν οι ρυθμοί και υπάρχει χρόνος για πραγματική οικειότητα. Και κάπου ανάμεσα βρίσκεται το απόγευμα, η πιο απρόβλεπτη αλλά ίσως και πιο απολαυστική επιλογή.

Η αλήθεια είναι πως δεν υπάρχει μία απάντηση που να ταιριάζει σε όλους. Το σεξ μπορεί να σε βοηθήσει να χαλαρώσεις, να μειώσεις το στρες και να νιώσεις μεγαλύτερη συναισθηματική εγγύτητα με τον σύντροφό σου, ανεξάρτητα από το αν συμβαίνει στις 7 το πρωί ή στις 11 το βράδυ. Παρ’ όλα αυτά, το σώμα σου δεν λειτουργεί ακριβώς με τον ίδιο τρόπο όλο το εικοσιτετράωρο.

Ποια ώρα λοιπόν σε ευνοεί περισσότερο; Και υπάρχει πραγματικά μία «καλύτερη» ώρα για σεξ;

Το πρωινό σεξ μπορεί να σε βάλει σε άλλη διάθεση

Αν είσαι από εκείνους που ξυπνούν με περισσότερη ενέργεια και διάθεση για επαφή, υπάρχει λόγος που το σώμα σου μπορεί να «συμφωνεί» μαζί σου. Μετά από έναν καλό ύπνο, έχεις αφήσει πίσω σου την ένταση της προηγούμενης ημέρας και το σώμα σου βρίσκεται σε κατάσταση ξεκούρασης. Παράλληλα, ορισμένες ορμόνες που συνδέονται με τη σεξουαλική επιθυμία, όπως η τεστοστερόνη, τείνουν να βρίσκονται σε υψηλότερα επίπεδα το πρωί, όπως αναφέρουν και οι ειδικοί. Αυτό μπορεί να εξηγεί γιατί για κάποιους ανθρώπους η ερωτική διάθεση είναι πιο έντονη στις πρώτες ώρες της ημέρας.

Υπάρχει, όμως, και κάτι ακόμη που αναφέρουν οι ειδικοί. Η ωκυτοκίνη που απελευθερώνεται κατά τη διάρκεια του σεξ, ιδιαίτερα μετά τον οργασμό, συνδέεται με το αίσθημα εγγύτητας και συναισθηματικής σύνδεσης. Έτσι, μια τρυφερή στιγμή το πρωί μπορεί να σε ακολουθεί ευχάριστα για αρκετές ώρες.

Και επειδή το σεξ μπορεί να μειώσει την ένταση και το στρες, ίσως τελικά να είναι ένας αρκετά ευχάριστος τρόπος να ξεκινήσεις μια απαιτητική ημέρα.

Το βράδυ έχει τη δική του μαγεία

Από την άλλη, αν το πρωί σκέφτεσαι περισσότερο τον καφέ, το ξυπνητήρι και όσα πρέπει να προλάβεις, μάλλον δεν χρειάζεται να πιέσεις τον εαυτό σου να γίνει πρωινός τύπος. Το βράδυ έχει ένα βασικό πλεονέκτημα, έχεις αφήσει πίσω σου τις υποχρεώσεις. Δεν χρειάζεται να κοιτάξεις την ώρα επειδή σε περιμένει μια συνάντηση ή να σκέφτεσαι τι πρέπει να κάνεις σε μισή ώρα. Μπορείς απλώς να χαλαρώσεις. Το σεξ πριν από τον ύπνο μπορεί να λειτουργήσει ως ένας τρόπος αποφόρτισης. Η απελευθέρωση ενδορφινών και άλλων ορμονών που συνδέονται με την ευχαρίστηση και τη χαλάρωση μπορεί να σε βοηθήσει να αφήσεις πίσω σου την ένταση της ημέρας και να περάσεις πιο ομαλά στη φάση του ύπνου.

Και υπάρχει κάτι ακόμη που κάνει το βράδυ διαφορετικό, το γεγονός ότι έχεις χρόνο. Μπορεί να δημιουργηθεί μεγαλύτερη οικειότητα, ειδικά όταν έχει προηγηθεί μια δύσκολη ημέρα και το μόνο που χρειάζεσαι είναι να νιώσεις ξανά κοντά με τον άνθρωπό σου.

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