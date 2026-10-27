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Maestro: Έξι επεισόδια για το μεγάλο φινάλε της σειράς

maestro
clock 22:00 | 27/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ένα τελευταίο ταξίδι στους Παξούς ετοιμάζει το«Maestro». Η σειρά του Χριστόφορου Παπακαλιάτη επιστρέφει με τον κύκλο που θα κλείσει οριστικά την ιστορία των ηρώων της. Ο δημιουργός έχει ξεκαθαρίσει πως δεν θα υπάρξει συνέχεια.

Αρχικά η πρεμιέρα του «Maestro» τοποθετούνταν στο διάστημα Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου 2026. Σύμφωνα με το MyTV τα έξι επεισόδια ενδέχεται να ανέβουν στο Netflix μέσα στον Νοέμβριο, χωρίς να έχει ανακοινωθεί ακριβής ημερομηνία.

Επίσης στον νέο κύκλο θα συμμετάσχει και ο Φάνης Μουρατίδης, καθώς ο ίδιος επιβεβαίωσε τη συμμετοχή του, αφήνοντας να εννοηθεί πως θα εμφανιστεί σε αρκετά επεισόδια, αλλά όχι με την ίδια έκταση όπως παλιότερα.

Οι αποκαλύψεις δεν φωτίζουν ακόμα την εξέλιξη της πλοκής. Αντίθετα, κρατούν ανοιχτό το ερώτημα για το πώς θα αποχαιρετήσει η σειρά τους χαρακτήρες της, καθώς ετοιμάζεται για την τελευταία της πράξη.

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