Το λάθος που κάνεις μετά το ντους και γεμίζει το μπάνιο υγρασία

Το μπάνιο αποτελεί τον κατεξοχήν χώρο συγκέντρωσης υγρασίας στο σπίτι. Αν μετά από κάθε ντους οι επιφάνειες αργούν να στεγνώσουν, δημιουργείται το κατάλληλο περιβάλλον για την ανάπτυξη μούχλας και δυσάρεστων οσμών. Η λύση δεν απαιτεί κόπο, αλλά τις σωστές κινήσεις για τη βελτίωση της κυκλοφορίας του αέρα και την άμεση απομάκρυνση του νερού.

Ακολουθούν έξι δοκιμασμένες συμβουλές για στεγνό και καθαρό μπάνιο:

1. Ανοίξτε το παράθυρο αμέσως μετά το ντους για τουλάχιστον 20-30 λεπτά ώστε να ανανεωθεί πλήρως ο αέρας.



2. Αφήστε τον εξαεριστήρα να λειτουργήσει για 20 λεπτά αφού βγείτε από το μπάνιο και καθαρίζετέ τον τακτικά από τη σκόνη.



3. Περάστε τους τοίχους της ντουζιέρας με μια λαστιχένια σκούπα τζαμιών για να απομακρύνετε το νερό πριν προλάβει να εξατμιστεί στον χώρο.



4. Μην αφήνετε βρεγμένες πετσέτες μέσα στο μπάνιο, καθώς απελευθερώνουν συνεχώς υγρασία. Απλώστε τις αμέσως στο μπαλκόνι.



5. Μετά το ντους, τεντώστε την κουρτίνα σε όλο της το μήκος. Οι πτυχές παγιδεύουν νερό και ευνοούν τη μούχλα.



6. Τοποθετήστε ένα μπολ με χοντρό αλάτι σε μια γωνία ή προσθέστε φυτά που απορροφούν υγρασία, όπως η φτέρη.



Με την καθιέρωση αυτών των απλών συνηθειών, η υγρασία θα αποτελέσει παρελθόν, εξασφαλίζοντας ένα υγιεινό περιβάλλον για όλη την οικογένεια.

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