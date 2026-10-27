Τραγωδία στον Πύργο: Μία νεκρή και δύο σοβαρά τραυματίες έπειτα από μετωπική σύγκρουση ΙΧ

Μια γυναίκα έχασε τη ζωή της και άλλα δύο άτομα τραυματίστηκαν σοβαρά σε σφοδρή μετωπική σύγκρουση στην οδό Κατακόλου στον Πύργο το μεσημέρι της Τρίτης.

Σύμφωνα με το ilialive.gr, τα δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν μετωπικά ενώ οι Αρχές εξετάζουν ποιο από τα δύο εισήλθε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.

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Η γυναίκα οδηγός τους ενός οχήματος ανασύρθηκε από τους πυροσβέστες και τους διασώστες του ΕΚΑΒ χωρίς τις αισθήσεις της ενώ οι δύο άτομα που επέβαιναν στο δεύτερο αυτοκίνητο τραυματίστηκαν σοβαρά. Προανάκριση για τα αίτια του δυστυχήματος διενεργεί το ΤΤ Πύργου.

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