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ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Ο μαθητής από τη Νιγηρία που «έκλεψε» τις καρδιές στην παρέλαση – «Είμαι ευγνώμων»

Συγκίνησε ο μαθητής από τη Νιγηρία στην παρέλαση
clock 19:40 | 27/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Τη χαρά του που συμμετείχε στη μαθητική παρέλαση της Θεσσαλονίκης, παραμονή της 28ης Οκτωβρίου και, μάλιστα, για πρώτη φορά ως παραστάτης, δεν μπόρεσε να κρύψει ο Βίκτορι Μουμόχου ο οποίος είναι μαθητής της Γ’ Λυκείου στο Ωνάσειο Ξηροκρήνης.

Ο νεαρός μαθητής με καταγωγή από τη Νιγηρία δεν μπορούσε να κρύψει τον ενθουσιασμό του που εκπροσώπησε όχι μόνο το σχολείο του, αλλά και τη χώρα όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε, την Ελλάδα.

«Νιώθω χαρά και ευγνωμοσύνη στον Θεό που είχα τη χάρη να γίνω παραστάτης και να εκπροσωπήσω το σχολείο μου και τη χώρα. Εδώ γεννήθηκα, οι γονείς μου είναι από τη Νιγηρία. Και χάρηκα πολύ που έγινα παραστάτης», είπε χαρακτηριστικά στο thesspost.gr.

Με καλό καιρό η παρέλαση στη Θεσσαλονίκη

Η παρέλαση για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη άρχισε περίπου στις 11:00 η ώρα και με σύμμαχο τον καλό καιρό, πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε παραπλεύρως της οδού Τσιμισκή.

Το «παρών» στη μαθητική παρέλαση έδωσαν ο υφυπουργός Μακεδονίας Θράκης, Κώστας Γκιουλέκας, ο υφπουργός Παιδείας, Νίκος Παπαϊωάννου, η υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Έλενα Ράπτη, ο υφυπουργός Ανάπτυξης, Σταύρος Καλαφάτης, ο αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης, Κώστας Γιουτίκας, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ και βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης, Στράτος Σιμόπουλος, η βουλευτής επικρατείας της ΝΔ, Νεφέλη Χατζηιωαννίδου, η βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης του ΠΑΣΟΚ, Ράνια Θρασκιά κ.ά.

Οι εκδηλώσεις κορυφώνονται την Τετάρτη (28/10), με τη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση στη λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου.

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