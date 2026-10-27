Χρυσοστόμου: "Αν γύριζα πίσω τον χρόνο θα άλλαζα την έπαρση, θα μου έδινα «χαστούκια» λίγο πιο νωρίς"

Ο Γιώργος Χρυσοστόμου βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «The 2Night Show» και μίλησε για την προσωπική του εξέλιξη, τις επιλογές που θα έκανε διαφορετικά αν μπορούσε να γυρίσει τον χρόνο πίσω.

«Σε κάτι διαπροσωπικές σχέσεις θα είχα πάρει κάποιες άλλες αποφάσεις, αν γύριζα τον χρόνο πίσω. Στον εαυτό μου θα άλλαζα λίγο την έπαρση. Θα μου έδινα τα χαστούκια λίγο πιο νωρίς. Μπορεί να είσαι 23-24 αλλά φέρεις μέσα σου έναν έφηβο. Θα μπορούσα να την αποφύγω την έπαρση, αλλά μπορεί και αυτό να είναι ένα καλό μάθημα. Θα τον εξελίξω τον εαυτό μου. Το μπράβο είναι σημαντικό, αλλά να μην κάτσει μετά ότι "τώρα το έχουμε"», είπε ο ηθοποιός.

«Εμένα αυτές τις μέρες με έπιασε ένα “για ποιον λόγο να υπάρχω;”. Με έπιασε ένα τέτοιο. Λέω "γιατί; Γιατί να πάω; Γιατί να πάω;". Στη δουλειά θα πάω. Δεν είναι ότι δεν θα πάω, αλλά λέω τώρα γιατί να προσπαθήσω να…". Με έπιασε ένα τέτοιο έντονο, το οποίο σε ρίχνει και σωματικά στο κρεβάτι. Δεν θες να σηκωθείς το πρωί ή δε θες να σηκωθείς το απόγευμα. Και μετά κάπως λέω οκ, πάμε. Γιατί έτσι είναι η πιο επιστημονική απάντηση που έχω πάρει».

Διαβάστε επίσης

Κωνσταντίνος Αργυρός: Ρομαντική πρόταση γάμου σε συναυλία του

Παπουτσάκη: "Δεν έχει συμβεί ποτέ να είμαι τόσο καιρό μόνη μου, είναι πολύ ωραίο"