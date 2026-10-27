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ΚΚΕ: Εξοργιστικές οι μεγαλοστομίες Μητσοτάκη ότι «θα συγκρουστεί με τα μεγάλα ψάρια και θα πατάξει την φοροδιαφυγή»

κκε
clock 19:26 | 27/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Οι «μεγαλοστομίες του κ. Μητσοτάκη» ότι «θα συγκρουστεί με τα μεγάλα ψάρια και θα πατάξει την φοροδιαφυγή», είναι τουλάχιστον «εξοργιστικές», επισημαίνει το ΚΚΕ, «όταν τα ‘μεγάλα ψάρια’», όπως σημειώνει, «κολυμπούν μέσα σε τεράστια κέρδη αξιοποιώντας παράνομα, αλλά και νόμιμα μέσα όπως οι φοροαπαλλαγές, οι επιδοτήσεις και το τσάκισμα των δικαιωμάτων των εργαζομένων, τα οποία τους προσφέρουν απλόχερα όλες οι κυβερνήσεις και η δική του».

Ο Περισσός καλεί τον πρωθυπουργό «να αφήσει, λοιπόν, τα μεγάλα λόγια και να δώσει τώρα λύση που να διασφαλίζει τα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα των εργαζομένων στις συγκεκριμένες επιχειρήσεις».

«Όλα αυτά βέβαια τα νοσηρά φαινόμενα σκανδάλων, διαφθοράς και διαπλοκής δεν αποτελούν καμιά παρέκκλιση, αλλά κανονικότητα αυτού του άδικου, σάπιου κι αγιάτρευτου συστήματος που ζει και αναπνέει για το κέρδος», υπογραμμίζει, προσθέτοντας πως «αυτό είναι που πρέπει να μπει πιο αποφασιστικά στο στόχαστρο των εργαζομένων και της νεολαίας μαζί με την κυβέρνηση και τα κόμματα που το υπηρετούν».

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