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ΚΟΣΜΟΣ

Κολομβία: Ανακοινώνει την αποχώρησή της από την Ομάδα της Χάγης

Κολομβία
clock 19:47 | 27/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Η κυβέρνηση της Κολομβίας ανακοίνωσε σήμερα ότι αποχωρεί από την Ομάδα της Χάγης ως κράτος μέλος της και ως συμπροεδρεύουσα χώρα, επικαλούμενη τις ενέργειες της Ομάδας όσον αφορά το Ισραήλ.

Η Ομάδα της Χάγης δηλώνει ότι επιδιώκει να προασπίσει το διεθνές δίκαιο και τις διεθνείς διαδικασίες μεταξύ άλλων στο πλαίσιο του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου αναφορικά με τις ενέργειες του Ισραήλ.

«Η Κολομβία ζήτησε επισήμως την αποχώρησή της από την Ομάδα της Χάγης, μια ομάδα που δημιουργήθηκε για να απομονώσει και να επιτεθεί στο Ισραήλ, και εμείς απορρίπτουμε αυτή την προσέγγιση», δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Μίλερ Σότο σε βίντεο που κοινοποιήθηκε στο X.

*Φωτογραφία: shutterstock

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