Νορβηγία: Στη δικαιοσύνη τα μεγάλα ΜΜΕ για να εμποδίσουν τη Meta να εκμεταλλεύεται τα περιεχόμενά τους

Τα μεγάλα νορβηγικά μέσα ενημέρωσης ανακοίνωσαν σήμερα ότι προσέφυγαν στη δικαιοσύνη για να ζητήσουν την έκδοση προσωρινής δικαστικής διαταγής με στόχο να εμποδίσουν τη Meta να εφαρμόσει νέους όρους χρήσης που κατηγορούν ότι απειλούν τα δικαιώματά τους στα δημοσιογραφικά τους περιεχόμενα.

Σύμφωνα με τα μέσα αυτά ενημέρωσης, οι όροι που πρόκειται να τεθούν σε ισχύ στις 20 Νοεμβρίου θα έδιναν στη Meta (Facebook, Meta) το δικαίωμα να συλλέγει τα άρθρα τους, φωτογραφίες και βίντεο, περιλαμβανομένου του συνδρομητικού περιεχομένου (paywall), και να τα χρησιμοποιεί κυρίως για να αναπτύσσει προϊόντα τεχνητής νοημοσύνης.

«Υπάρχει ο φόβος πως οι επιχειρήσεις (σ.σ.: Facebook, Meta) θα χρησιμοποιήσουν τη δύναμη αυτή για να εξασφαλίσουν δικαιώματα στα δημοσιογραφικά περιεχόμενα», εξηγεί η πρόεδρος της νορβηγικής Ένωσης Επιχειρήσεων Μέσων Ενημέρωσης (MBL) Λένε Έλτβικ Βίντφελντ σε ανακοίνωση που εκδόθηκε.

«Αποτέλεσμα: Η Meta χρησιμοποιεί τις επενδύσεις ομίλων μέσων ενημέρωσης για να αναπτύξει υπηρεσίες τεχνητής νοημοσύνης που τους ανταγωνίζονται άμεσα. Αυτό είναι ταυτοχρόνως απαράδεκτο και στρεβλώνει τον ανταγωνισμό», πρόσθεσε η ίδια. Σύμφωνα με τα μέσα που προσφεύγουν, οι νέοι όροι χρήσης της Meta θα εφαρμόζονταν σε όλους τους κατόχους επαγγελματικών λογαριασμών -μέσα ενημέρωσης, αλλά και επιχειρήσεις--και δεν θα τους άφηνε καμία επιλογή για να αντιταχθούν σε αυτό, πέραν της διαγραφής των λογαριασμών τους.

Επίσης δηλώνουν ότι κατέθεσαν σε δικαστήριο του Όσλο αίτημα έκδοσης προσωρινής διαταγής κατά της έναρξης ισχύος των όρων αυτών χρήσης εν αναμονή της έκδοσης επί της ουσίας απόφασης. Ανάμεσα στα μέσα που προσφεύγουν βρίσκονται ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας NRK, οι όμιλοι μέσων ενημέρωσης Schibsted, Amedia, Polaris και Aller ή ακόμη το νορβηγικό πρακτορείο ειδήσεων NTB.

Σε επικοινωνία που είχε το AFP, η Meta δήλωσε ότι καθυστέρησε την έναρξη ισχύος των νέων όρων χρήσης ως τις 20 Νοεμβρίου προκειμένου να έχει «περισσότερο χρόνο για να εξηγήσει στους εταίρους (της) και στα ενδιαφερόμενα μέρη τι αλλάζει και τι δεν αλλάζει».

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