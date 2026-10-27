Τέλος στα εμβόλιμα δευτερόλεπτα από το 2027: Τι αλλάζει στην ώρα παγκοσμίως και στις ψηφιακές συσκευές

Σε μια σημαντική αλλαγή στον τρόπο μέτρησης του χρόνου προχωρά η Γενική Διάσκεψη Μέτρων και Σταθμών, με νέους κανόνες για τη Συντονισμένη Παγκόσμια Ώρα (UTC), οι οποίοι τίθενται σε ισχύ στις 20 Μαΐου 2027. Η απόφαση προβλέπει την οριστική κατάργηση της μέχρι σήμερα πρακτικής προσθήκης εμβόλιμων δευτερολέπτων, με στόχο τον περιορισμό των τεχνικών προβλημάτων στα ψηφιακά συστήματα.

Η αλλαγή δεν αναμένεται να επηρεάσει αισθητά την καθημερινότητα των πολιτών, έχει όμως ιδιαίτερη σημασία για τις τεχνολογικές υποδομές που απαιτούν εξαιρετικά ακριβή χρονικό συγχρονισμό.

Γιατί καταργούνται τα εμβόλιμα δευτερόλεπτα

Η Συντονισμένη Παγκόσμια Ώρα βασίζεται σε ατομικά ρολόγια υψηλής ακρίβειας, ενώ η αστρονομική ώρα εξαρτάται από την περιστροφή της Γης, η οποία δεν διατηρεί σταθερή ταχύτητα. Για να περιορίζεται η απόκλιση μεταξύ τους στα 0,9 δευτερόλεπτα, από το 1972 έχουν προστεθεί συνολικά 27 εμβόλιμα δευτερόλεπτα. Η τελευταία τέτοια προσαρμογή πραγματοποιήθηκε το 2016.

Ωστόσο, η προσθήκη ενός επιπλέον δευτερολέπτου μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργίες σε κέντρα δεδομένων, τηλεπικοινωνιακά δίκτυα, συστήματα δορυφορικής πλοήγησης και ηλεκτρικά δίκτυα, τα οποία βασίζονται στον ακριβή συγχρονισμό. Παράλληλα, οι μεταβολές στην περιστροφή της Γης είχαν οδηγήσει ακόμη και στο ενδεχόμενο ενός «αρνητικού» εμβόλιμου δευτερολέπτου, δηλαδή της αφαίρεσης ενός δευτερολέπτου από τον χρόνο.

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Οι χρήστες δεν θα χρειαστεί να κάνουν κάποια χειροκίνητη ρύθμιση στις συσκευές τους. Τα ψηφιακά συστήματα αναμένεται να προσαρμοστούν αυτόματα στο νέο πλαίσιο, χωρίς να απαιτείται παρέμβαση από τους πολίτες.

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