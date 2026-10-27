28η Οκτωβρίου: Με παρέλαση και επετειακές εκδηλώσεις τιμά το Ηράκλειο το «Όχι» - Η ώρα έναρξης και η διαδρομή

Με επίκεντρο τη μεγάλη παρέλαση της Τετάρτης 28 Οκτωβρίου συνεχίζονται οι εκδηλώσεις στο Ηράκλειο για την εθνική επέτειο του «Όχι». Την κυβέρνηση θα εκπροσωπήσει ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς.

Το πρόγραμμα της ημέρας ξεκινά στις 08:00 το πρωί με την επίσημη έπαρση της σημαίας στην πλατεία Ελευθερίας. Στις 10:30 θα τελεστεί η επίσημη δοξολογία στον Ιερό Ναό του Αγίου Τίτου, ενώ στις 11:30 θα ακολουθήσουν επιμνημόσυνη δέηση και τελετή στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, με την τήρηση ενός λεπτού σιγής.

Από πού θα περάσει η παρέλαση

Η παρέλαση θα αρχίσει στις 12:00 το μεσημέρι, με αφετηρία τη λεωφόρο Δημοκρατίας, στο ύψος του Μνημείου της Μάχης της Κρήτης.

Τα τμήματα θα κινηθούν προς την πλατεία Ελευθερίας και θα συνεχίσουν μέσω των οδών Αβέρωφ και Έβανς. Η διαδρομή θα ολοκληρωθεί στην Καινούρια Πόρτα, έξω από τα ενετικά τείχη, στην είσοδο του Κηποθεάτρου «Νίκος Καζαντζάκης». Η αυλαία των εορτασμών θα πέσει στις 17:15, με την επίσημη υποστολή της σημαίας στην πλατεία Ελευθερίας.

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