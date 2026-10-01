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GOSSIP - LIFESTYLE

Δυο Μαύρα Πουκάμισα: Ο Σήφης προειδοποιεί τον Μανούσο να προσέξει τη συμπεριφορά του στη Μαρκέλλα

δπ
clock 11:00 | 27/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Τι θα δούμε στη σειρά Δύο Μαύρα Πουκάμισα;

Ο Σήφης προειδοποιεί τον Μανούσο να προσέξει τη συμπεριφορά του στη Μαρκέλλα, ενώ εκείνη δέχεται τον όρο του Κωνσταντή, να μην κυκλοφορούν παρέα στο Τζουγκρί. Λίγο αργότερα, όμως, ο Μανούσος και η Μαρκέλλα κινδυνεύουν από μια νέα παρεξήγηση. Η Σοφία αρνείται πεισματικά να πάει στο γάμο του Νικήτα και της Ελπίδας, παίζοντας το τελευταίο της χαρτί, ενώ ο Λευτέρης με τον Σήφη ανησυχούν για τον Φίλιππο, που είναι έτοιμος να ξαναβάλει τον Μάρκο στη ζωή του. Την ίδια στιγμή ο Αντώνης εκβιάζει τον Μιχάλη, κάνοντας τον Άρη να πάρει την κατάσταση στα χέρια του. Αφήνοντας τον πατέρα του να «καθαρίσει», ο Μιχάλης αποφασίζει να πάει στα Χανιά, να βρει τη Μαρκέλλα.

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