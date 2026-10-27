Δημήτρης Βρύσαλης: "Οι ψευτοκόντρες κρύβουν τις ελλείψεις στα νοσοκομεία"

Με φόντο τις σοβαρές ελλείψεις προσωπικού και την υποχρηματοδότηση των δομών Υγείας στην Κρήτη, οι υγειονομικοί της μεγαλονήσου προετοιμάζονται για δυναμικές κινητοποιήσεις, ξεκαθαρίζοντας ότι η υγεία του λαού δεν μπορεί να θυσιάζεται στον βωμό των δημοσιονομικών αντοχών.

Αφορμή για τη νέα τροπή που παίρνει η κρίση στην Υγεία στάθηκε η πρόσφατη τηλεοπτική και πολιτική αντιπαράθεση για το Νοσοκομείο Χανίων, η οποία προκάλεσε την έντονη αντίδραση των σωματείων. Σε δήλωσή του, το μέλος του Γενικού Συμβουλίου της ΠΟΕΔΗΝ, Δημήτρης Βρύσαλης, δίνει το σύνθημα για το μεγάλο συλλαλητήριο της 30ής Οκτωβρίου, ζητώντας άμεσες λύσεις και όχι επικοινωνιακές «μονομαχίες».

Η δήλωση έχει ως εξής:

Το σκηνικό αντιπαράθεσης ανάμεσα στον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη και τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Παύλο Πολάκη, με επίκεντρο το Νοσοκομείο Χανίων, δεν μπορεί να κρύψει την πραγματική αιτία των προβλημάτων που βιώνουν καθημερινά οι εργαζόμενοι και οι ασθενείς: την πολιτική της υποχρηματοδότησης, της υποστελέχωσης και της εμπορευματοποίησης της Υγείας, που υπηρέτησαν διαδοχικά οι κυβερνήσεις της ΝΔ, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ.

Ο κ. Γεωργιάδης επιχειρεί να μετατρέψει τις πραγματικές ελλείψεις προσωπικού και τις δυσκολίες λειτουργίας του Νοσοκομείου Χανίων σε τηλεοπτικό θέαμα και προσωπική αναμέτρηση με τον κ. Πολάκη. Από την άλλη, ο κ. Πολάκης εμφανίζεται ως τιμητής της σημερινής κατάστασης, παραβλέποντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνησε τη χώρα και διατήρησε βασικές κατευθύνσεις της πολιτικής εμπορευματοποίησης της Υγείας. Κανείς δεν ξεχνα το πρώτο νοσοκομείο ΑΕ στη Σαντορίνη επί ημερών της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ -ΤΣΙΠΡΑ Οι εργαζόμενοι στην Υγεία έχουμε και μνήμη και πείρα. Όλες οι κυβερνήσεις διατήρησαν τις ελαστικές σχέσεις εργασίας ,την ομηρία των συμβασιούχων, τα απογευματινά ιατρεία με πληρωμή από τους ασθενείς, τη λειτουργία των νοσοκομείων με κριτήριο το κόστος και τα έσοδα, καθώς και τη διεύρυνση της συμμετοχής ιδιωτικών επιχειρηματικών συμφερόντων, μεταξύ άλλων μέσω των ασφαλιστικών εταιρειών και των απογευματινών χειρουργείων.

Η ΝΔ σήμερα εντείνει αυτή την κατεύθυνση, επεκτείνοντας την ιδιωτικοοικονομική λειτουργία των νοσοκομείων και μεταφέροντας όλο και μεγαλύτερα βάρη στους ασθενείς. Όποιος δεν αμφισβητεί τον πυρήνα αυτής της πολιτικής, τους δημοσιονομικούς περιορισμούς και τη συνύπαρξη δημόσιων και ιδιωτικών επιχειρηματικών συμφερόντων στην Υγεία, δεν μπορεί να εμφανίζεται ως υπερασπιστής των ασθενών. Η αντιπολίτευση που περιορίζεται στην καταγγελία της σημερινής κυβέρνησης, χωρίς να αμφισβητεί αυτή τη στρατηγική, αφήνει στο απυρόβλητο τις αιτίες που αναπαράγουν τα προβλήματα. Η διαχρονική πολιτική ευθύνη δεν σβήνει με τηλεοπτικές αντιπαραθέσεις ούτε με την εναλλαγή ρόλων από την κυβέρνηση στην αντιπολίτευση. Αυτό που έχει πραγματική σημασία είναι η οργανωμένη δράση των υγειονομικών, που δεν περιορίζεται σε προσωπικές κόντρες και ανταλλαγές καταγγελιών. Τα σωματεία αναδεικνύουν τις ευθύνες όλων των κυβερνήσεων και διεκδικούν μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, μονιμοποίηση των συμβασιούχων, ουσιαστική κρατική χρηματοδότηση και αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν Υγεία, χωρίς επιχειρηματική δράση.

Οι εργαζόμενοι δεν αποδέχονται να επιλέγουν κάθε φορά ποιος θα διαχειριστεί την ίδια πολιτική. Δεν συμβιβάζονται με τη λογική ότι η υγεία του λαού πρέπει να προσαρμόζεται στις δημοσιονομικές αντοχές και στις ανάγκες της κερδοφορίας.

Δεν θα γίνουμε κομπάρσοι σε ένα κακόγουστο σόου, όπου το ζητούμενο είναι ποιος θα κερδίσει τις εντυπώσεις και ποιος θα εμφανιστεί ως ο καλύτερος διαχειριστής ενός συστήματος που αφήνει νοσοκομεία χωρίς το αναγκαίο προσωπικό και ασθενείς να πληρώνουν για υπηρεσίες που θα έπρεπε να παρέχονται δωρεάν. Η απάντηση δεν θα δοθεί στις τηλεοπτικές κάμερες, στις προσωπικές μονομαχίες και στα στημένα σόου. Θα δοθεί στους δρόμους του αγώνα, μέσα από την οργανωμένη διεκδίκηση των εργαζομένων και τη συμπόρευσή τους με τον λαό.

Στις 30 Οκτωβρίου στο μεγάλο συλλαλητήριο οι υγειονομικοί και ο λαός γινόμαστε πρωταγωνιστές στον αγώνα για αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν υγεία με πλήρως στελεχωμένα νοσοκομεία και κέντρα υγειας. Θα απαιτήσουμε να σταματήσει η υποβάθμιση του Νοσοκομείου Χανίων και όλων των δημόσιων δομών Υγείας της Κρήτης. Θα διεκδικήσουμε μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, μονιμοποίηση των συμβασιούχων, επαρκή κρατική χρηματοδότηση και ένα σύστημα Υγείας που θα υπηρετεί τις ανάγκες του λαού και όχι τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων.

Η ΥΓΕΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑ! Ο ΛΑΟΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΝΑΓΚΗ ΑΠΟ ΣΟΟΥ ΚΑΙ ΨΕΥΤΟΚΟΝΤΡΕΣ. ΕΧΕΙ ΑΝΑΓΚΗ ΑΠΟ ΑΓΩΝΑ, ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΥ ΤΣΑΚΙΖΕΙ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ!

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