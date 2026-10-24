Ηράκλειο: Στους δρόμους για την ακρίβεια εργατικά σωματεία και φορείς

Στους δρόμους ετοιμάζονται να βγουν εργατικά σωματεία και μαζικοί φορείς του Ηρακλείου, με αιχμή την ακρίβεια, τη μείωση της αγοραστικής δύναμης και τα προβλήματα που επιβαρύνουν καθημερινά τα νοικοκυριά. Το πρώτο αγωνιστικό ραντεβού έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου, με τη διοργάνωση συλλαλητηρίου στην πόλη.

Για την προετοιμασία της κινητοποίησης, αλλά και τον συντονισμό κοινών διεκδικήσεων, καλούνται σε ανοιχτή σύσκεψη τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, στις 6 το απόγευμα, στην αίθουσα του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου, στην οδό Κριτοβουλίδου 19, εργατικά σωματεία, σύλλογοι επαγγελματιών, αγροτικοί και φοιτητικοί σύλλογοι, σύλλογοι γονέων και άλλοι φορείς της πόλης.

Στο επίκεντρο των διεκδικήσεων βρίσκονται οι αυξήσεις στους μισθούς και τις συντάξεις, η υπογραφή συλλογικών συμβάσεων εργασίας, η λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και του υψηλού ενεργειακού κόστους, αλλά και η ελάφρυνση των εργαζομένων και των μικρών επαγγελματιών από τη φορολογία.

Παράλληλα, οι φορείς θέτουν ζητήματα ενίσχυσης της δημόσιας Υγείας και Παιδείας, στελέχωσης των νοσοκομείων και των σχολείων, προστασίας της κατοικίας και βελτίωσης των κοινωνικών υποδομών. Στο πλαίσιο της κινητοποίησης προβάλλεται επίσης η αντίθεση στην εμπλοκή της χώρας σε πολεμικούς σχεδιασμούς και στη χρήση στρατιωτικών εγκαταστάσεων, με ιδιαίτερη αναφορά στη βάση της Σούδας.

Οι κινητοποιήσεις εντάσσονται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο δράσεων για τα εισοδήματα και το αυξημένο κόστος διαβίωσης, ενώ επόμενος σημαντικός σταθμός αναμένεται να είναι η πανελλαδική γενική απεργία στις 25 Νοεμβρίου.

Την ίδια ώρα, η ΓΣΕΕ προετοιμάζει πανελλαδική πρωτοβουλία για την ακρίβεια, τη στέγαση και τις κοινωνικές και εισοδηματικές ανισότητες, με τη συμμετοχή εργατικών κέντρων, ομοσπονδιών, σωματείων και άλλων κοινωνικών φορέων. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, η δράση θα υποστηρίζεται από ανοιχτή διαδραστική πλατφόρμα, μέσω της οποίας θα επιδιώκεται ο συντονισμός παρεμβάσεων και συλλογικών δράσεων σε τοπικό και κλαδικό επίπεδο.

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