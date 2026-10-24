Κρήτη - μεταναστευτικό: Το έκτακτο σχέδιο του Υπουργείου - Τι προβλέπει

Η κύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου δεν προκαλεί ανησυχία μόνο για τα εθνικά μας θέματα, αλλά προβληματίζει και για τυχόν συνέπειες που ενδέχεται να έχει, αν η λιβυκή πλευρά ...ανοίξει την ..."κάνουλα" των μεταναστευτικών ροών, που εμφανίζονται αυξημένες τις τελευταίες εβδομάδες στα νότια παράλια της Κρήτης.

Χθες συναντήθηκαν στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου ο Υπουργός Θάνος Πλέυρης με τον Δήμαρχο Ιεράπετρας Μανώλη Φραγκούλη, ο οποίος εκπροσωπεί την περιοχή, η οποία δέχεται τον μεγαλύτερο φόρτο μεταναστευτικών ροών το τελευταίο διάστημα, χωρίς να διαθέτει τις υποδομές. Ο κ. Πλεύρης υποσχέθηκε να καλύψει το σύνολο των δαπανών που συνδέονται με την επιβάρυνση της πόλης, ενώ θα χρηματοδοτήσει και τα αναγκαία αντισταθμιστικά έργα για την τοπική κοινωνία.

Έκτακτο σχέδιο στην Κρήτη

Ωστόσο φαίνεται ότι το Υπουργείο θέλει να εφαρμόσει στην Κρήτη έκτακτο σχέδιο, στην περίπτωση που η κυβέρνηση της ανατολικής Λιβύης, θελήσει να εργαλειοποιήσει το μεταναστευτικό σε βάρος της χώρας μας.

Σύμφωνα με τον ΣΚΑΙ, το Υπουργείο Μετανάστευσης, σκοπεύει να αποστείλει οικίσκους και σκηνές χωρητικότητας έως 1000 άτομα, σε Ιεράπετρα, Ηράκλειο και Χανιά.

Το Υπουργείο Ναυτιλίας φέρεται επίσης να αποστέλλει στο νησί δύο νέα περιπολικά σκάφη του Λιμενικού, καθώς και 40 λιμενικούς.

Παράλληλα, σύμφωνα με τον ΣΚΑΙ, αναμένεται ενεργοποίηση του Πολεμικού Ναυτικού, με 2 σκάφη που θα περιπολούν στα νότια της Κρήτης.

Επίσης εξετάζεται αίτημα προς τις Αιγυπτιακές αρχές, να ενισχύσουν την αστυνόμευση σε ένα λιμάνι στα σύνορα Αιγύπτου - Λιβύης, από όπου φέρονται να απέπλευσαν δεκάδες βάρκες με προορισμό την Ιεράπετρα.

Τέλος σχεδιάζεται η αναστολή χορήγησης ασύλου, όπως είχε γίνει και πέρυσι.

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