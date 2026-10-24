Ιεράπετρα - μεταναστευτικό: Έφυγαν οι περισσότεροι, παραμένει ο προβληματισμός

Στους 106 ανέρχονται πλέον οι μετανάστες που παραμένουν στις εγκαταστάσεις της πρώην ΑΓΡΕΞ στην Ιεράπετρα, μετά την αποχώρηση των υπόλοιπων 265 ατόμων που βρίσκονταν στον χώρο. Όπως ανέφερε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Ιεράπετρας, Γιώργος Κουγιουμουτζάκης, η μεταφορά πραγματοποιήθηκε χθες, σύμφωνα με τον προγραμματισμό, με συνολικά έξι λεωφορεία.

Τα πέντε μισθώθηκαν με δαπάνη του Δήμου Ιεράπετρας και το έκτο από το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου. Συνολικά, στις εγκαταστάσεις της πρώην ΑΓΡΕΞ βρίσκονταν 371 άτομα, με την απομάκρυνση της πλειονότητας να αποσυμφορεί αισθητά τον χώρο.

Παρά τη μείωση του αριθμού των μεταναστών στην Ιεράπετρα, η διαχείριση των αυξημένων αφίξεων στην Κρήτη εξακολουθεί να προκαλεί έντονη δυσαρέσκεια στους κόλπους του Λιμενικού Σώματος. Τα στελέχη των λιμενικών υπηρεσιών βρίσκονται υπό μεγάλη πίεση, καθώς καλούνται να διαχειριστούν συνεχείς αφίξεις και να αναλάβουν πρόσθετες εργασίες, πέρα από τις βασικές αρμοδιότητές τους.

Την ίδια ώρα, στο παλιό ψυγείο του λιμανιού του Ηρακλείου η κατάσταση φαίνεται να παραμένει αμετάβλητη, με εκατοντάδες ανθρώπους να εξακολουθούν να βρίσκονται στον χώρο, χωρίς να διαφαίνεται ακόμη οριστική λύση που να απαλλάσσει τις υπηρεσίες από το βάρος της καθημερινής διαχείρισης.

Στο μεταξύ, το ζήτημα της αποσυμφόρησης της Ιεράπετρας βρέθηκε στο επίκεντρο της συνάντησης του υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνου Πλεύρη, με τον αντιπρόεδρο της Βουλής και βουλευτή Λασιθίου, Γιάννη Πλακιωτάκη, και τον δήμαρχο Ιεράπετρας, Εμμανουήλ Φραγκούλη. Κατά τη συνάντηση, ο υπουργός δεσμεύτηκε ότι το υπουργείο θα καλύψει το σύνολο των δαπανών που συνδέονται με την επιβάρυνση του δήμου από τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, ενώ θα χρηματοδοτήσει και τα απαραίτητα αντισταθμιστικά έργα για την τοπική κοινωνία.

Οι δεσμεύσεις αυτές αποκτούν ιδιαίτερη σημασία, καθώς ο δήμος έχει ήδη επωμιστεί μέρος του κόστους για τη μεταφορά των μεταναστών από την πρώην ΑΓΡΕΞ.

Παράλληλα, σύμφωνα με τον σχεδιασμό που έχει παρουσιαστεί, το υπουργείο προτίθεται να διατηρήσει μόνιμη παρουσία στην περιοχή, προκειμένου να συνδράμει το Λιμενικό και τους υπόλοιπους αρμόδιους φορείς έως την ολοκλήρωση των μετακινήσεων. Στις προβλέψεις περιλαμβάνεται επίσης η λειτουργία δομής στο Ηράκλειο, παράλληλα με εκείνη των Χανίων, καθώς και η διατήρηση της δυνατότητας θαλάσσιας μεταφοράς με ναυλωμένο πλοίο.

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