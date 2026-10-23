Κρήτη: Οργή στο Λιμενικό Σώμα για τη διαχείριση του μεταναστευτικού - "Βούλιαξε" το νησί

Ρεπορτάζ - Γιώργος Ι. Παπαδάκης

Έντονη δυσαρέσκεια και οργή επικρατεί στις τάξεις του Λιμενικού Σώματος στην Κρήτη για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεται το μεταναστευτικό, την ώρα που οι συνεχείς αφίξεις και η διαχείριση εκατοντάδων ανθρώπων ασκούν ασφυκτική πίεση στις λιμενικές υπηρεσίες. Η αγανάκτηση μεταφέρεται και στην τοπική αυτοδιοίκηση, που καλείται να διαχειριστεί τις συνέπειες μιας κατάστασης η οποία παραμένει ιδιαίτερα δύσκολη.

Οι λιμενικοί είναι εξαντλημένοι, ενώ καταγγέλλεται ότι εμπλέκονται ακόμη και σε ενέργειες που δεν εμπίπτουν στις αρμοδιότητές τους. Στελέχη του Λιμενικού εκφράζουν την έντονη αντίθεσή τους στον τρόπο με τον οποίο οργανώνεται η διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, επισημαίνοντας ότι το βάρος δεν μπορεί να συνεχίσει να πέφτει στις ίδιες υπηρεσίες χωρίς ουσιαστική αποσυμφόρηση και αποτελεσματικότερο σχεδιασμό.

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Την ίδια ώρα, 1.614 μετανάστες βρίσκονται σήμερα στην Κρήτη, σε διαφορετικά σημεία προσωρινής φιλοξενίας και παραμονής. Ανάμεσά τους είναι άνθρωποι που φιλοξενούνται σε δομές, όπως αυτή στην Αγιά Χανίων, αλλά και σε χώρους που δεν αποτελούν επίσημες δομές φιλοξενίας, όπως το παλιό ψυγείο στο λιμάνι του Ηρακλείου και οι εγκαταστάσεις της πρώην Αγρεξ στην Ιεράπετρα.

Στο παλιό ψυγείο του λιμανιού του Ηρακλείου εξακολουθούν να παραμένουν 358 αλλοδαποί, ενώ μέσα στην ημέρα αναμένεται να αναχωρήσουν συνολικά 422 άτομα από διάφορα σημεία του νησιού. Με βάση τα στοιχεία που μεταφέρουν οι ίδιες πηγές, μετά τις αναχωρήσεις ο αριθμός όσων θα παραμείνουν στην Κρήτη αναμένεται να περιοριστεί στους 1.185.

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Για την ερχόμενη Δευτέρα, μάλιστα, έχει προγραμματιστεί, σύμφωνα με πληροφορίες, η αναχώρηση ακόμη 400 ατόμων ωστόσο, ο προγραμματισμός αυτός δεν θεωρείται αρκετός για να αντιμετωπιστεί η πίεση που δέχεται το νησί. Όπως επισημαίνουν πηγές ενημέρωσης, η απομάκρυνση εκατοντάδων μεταναστών μπορεί να προσφέρει προσωρινή ανάσα, όμως μέχρι να ολοκληρωθούν οι προγραμματισμένες μετακινήσεις είναι πολύ πιθανό να έχουν καταγραφεί νέες αφίξεις, ανατρέποντας εκ νέου τα δεδομένα.

Κινητικότητα καταγράφεται και στην Ιεράπετρα, όπου συνεχίζεται η απομάκρυνση μεταναστών από τον χώρο της πρώην Αγρεξ. Ειδικότερα, 21 άτομα αναχώρησαν τα ξημερώματα με λεωφορείο που μισθώθηκε από το υπουργείο Μετανάστευσης, ενώ για σήμερα το πρωί έχουν προγραμματιστεί αναχωρήσεις δύο ακόμη λεωφορείων, με συνολικά 100 άτομα. Ένα επιπλέον λεωφορείο αναμένεται να αναχωρήσει αργότερα μέσα στην ημέρα. Συνολικά, από την Ιεράπετρα προβλέπεται να μετακινηθούν σήμερα 247 άτομα, με αποτέλεσμα να παραμείνουν στον χώρο 106.

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Οι λιμενικές υπηρεσίες καλούνται να ανταποκριθούν σε διαδοχικά περιστατικά εντοπισμού και διάσωσης, αλλά και στις πρόσθετες ανάγκες που προκύπτουν μετά την άφιξη των μεταναστών στην ξηρά.

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