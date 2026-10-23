Κρήτη: Φθινοπωρινός "συναγερμός": Τέσσερις φωτιές μέσα σε λίγες ώρες

Σε πλήρη ετοιμότητα παρέμειναν οι πυροσβεστικές δυνάμεις της Κρήτης το περασμένο 24ωρο, αντιμετωπίζοντας διαδοχικά πύρινα μέτωπα σε Ρέθυμνο, Χανιά και Ηράκλειο. Παρά το γεγονός ότι διανύουμε το τρίτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου, η παρατεταμένη ξηρασία και οι τοπικές συνθήκες ευνοούν την εκδήλωση πυρκαγιών, υπενθυμίζοντας ότι ο κίνδυνος παραμένει υψηλός.

Άμεση κινητοποίηση σε τρία μέτωπα

Η αρχή έγινε στην περιοχή του Ρεθύμνου. Η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο Σελλί του Δήμου Ρεθύμνου τέθηκε υπό έλεγχο και έσβησε λίγο πριν τις 11:00 χθες το βράδυ.



Την ίδια ακριβώς ώρα, οι πυροσβέστες κατάφεραν να σβήσουν τη φωτιά που είχε ξεσπάσει σε δύσβατη περιοχή μεταξύ Καλλικράτη και Μυριοκεφάλων, στα διοικητικά όρια των νομών Χανίων και Ρεθύμνου. Παράλληλα, ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις αντιμετώπισαν έγκαιρα τις εστίες που αναζωπυρώθηκαν σε χορτολιβαδική έκταση κοντά στη Μουρνέ του Δήμου Αγίου Βασιλείου.

Φωτιά σε όχημα στον ΒΟΑΚ

Λίγο μετά τα μεσάνυχτα, η Πυροσβεστική κλήθηκε να παρέμβει και στο νομό Ηρακλείου. Στη 1:00 π.μ., εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε εγκαταλελειμμένο όχημα κοντά στον κόμβο που οδηγεί από τον ΒΟΑΚ προς το Καστέλι και το Φράγμα Αποσελέμη. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δύο πυροσβέστες με ένα όχημα από τον Πυροσβεστικό Σταθμό Χερσονήσου, σβήνοντας τη φωτιά πριν πάρει διαστάσεις.

Μέχρι τις 31 Οκτωβρίου η αντιπυρική περίοδος

Τα τρία αυτά ταυτόχρονα περιστατικά έρχονται να επιβεβαιώσουν ότι η προσοχή των πολιτών δεν πρέπει να χαλαρώνει. Η αντιπυρική περίοδος παραμένει σε ισχύ έως και τις 31 Οκτωβρίου.



Οι αρχές απευθύνουν έκκληση στους κατοίκους και τους αγρότες της Κρήτης να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.

Η ξηρή βλάστηση σε αγροτικές και χορτολιβαδικές εκτάσεις μπορεί να μετατρέψει ακόμη και μια σπίθα σε ανεξέλεγκτη πυρκαγιά. Οι απαγορεύσεις για τη χρήση φωτιάς στην ύπαιθρο ισχύουν στο ακέραιο μέχρι το τέλος του μήνα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Πόρισμα-«καταπέλτης» του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τον ΕΟΠΥΥ: Απόλυτο χάος με ληγμένα φάρμακα και ελλείψεις