Ρέθυμνο: Οριοθετήθηκε η φωτιά σε Καλλικράτη και Μυριοκέφαλα – Υπό έλεγχο οι εστίες στη Μουρνέ

Σε εξέλιξη παραμένει η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο Σελλί του Δήμου Ρεθύμνου, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να συνεχίζουν την επιχείρηση για την αντιμετώπισή της. Την ίδια ώρα, οριοθετημένη είναι η φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή μεταξύ Καλλικράτη και Μυριοκεφάλων, στα όρια των νομών Χανίων και Ρεθύμνου, σύμφωνα με ενημέρωση του Συντονιστικού της Πυροσβεστικής.

Παράλληλα, υπό έλεγχο τέθηκαν οι εστίες πυρκαγιάς που εκδηλώθηκαν σε χορτολιβαδική έκταση κοντά στη Μουρνέ, στον Δήμο Αγίου Βασιλείου. Για την αντιμετώπισή τους κινητοποιήθηκαν τρία πυροσβεστικά οχήματα με έξι πυροσβέστες.

Στις επιχειρήσεις κατάσβεσης των πυρκαγιών συμμετείχαν επίγειες δυνάμεις, πραγματοποιώντας ρίψεις νερού από αέρος προσπαθώντας να περιορίσουν τα μέτωπα.

Την ίδια ώρα, τα αίτια της πυρκαγιάς στην περιοχή της Μουρνέ διερευνώνται από το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής, προκειμένου να διαπιστωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε.

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