Τρεις φωτιές στο Ρέθυμνο μέσα σε λίγες ώρες – Σηκώθηκαν ελικόπτερα

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Σε τρία διαφορετικά περιστατικά πυρκαγιάς κλήθηκε να επέμβει η Πυροσβεστική Υπηρεσία στο Ρέθυμνο μέσα σε διάστημα λίγων ωρών, με τις δυνάμεις να επιχειρούν σε διαφορετικές περιοχές του νομού.

Η πρώτη φωτιά εκδηλώθηκε στα Μυριοκέφαλα και τέθηκε υπό έλεγχο, έχοντας κάψει περίπου 25 στρέμματα. Στην επιχείρηση συμμετείχαν δύο εναέρια μέσα, δύο ομάδες της ΕΜΟΔΕ των έξι ατόμων και οκτώ πυροσβεστικά οχήματα.

Η δεύτερη πυρκαγιά ξέσπασε στην Ακτούντα, στον Δήμο Αγίου Βασιλείου, όπου συνεχίζεται η επιχείρηση κατάσβεσης. Στο σημείο επιχειρούν πυροσβεστικά οχήματα, ομάδα της Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων (ΕΜΟΔΕ), καθώς και εναέρια μέσα.

Την ίδια ώρα, τρίτη φωτιά εκδηλώθηκε στην περιοχή ανάμεσα στη Γενή και το Σελλί Ρεθύμνου. Μέχρι στιγμής, οι πυροσβεστικές δυνάμεις δεν έχουν καταφέρει να προσεγγίσουν το σημείο, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί μόνο ρίψεις νερού από αέρος.

Σε ισχύ η αντιπυρική περίοδος – Έκκληση για αυξημένη προσοχή

Τα τρία περιστατικά υπενθυμίζουν ότι, παρά το γεγονός πως βρισκόμαστε στα τέλη Οκτωβρίου, η αντιπυρική περίοδος παραμένει σε ισχύ έως και τις 31 Οκτωβρίου.

Η προσοχή των πολιτών εξακολουθεί να είναι απαραίτητη, ιδιαίτερα σε αγροτικές και χορτολιβαδικές περιοχές, όπου η ξηρή βλάστηση μπορεί να ευνοήσει την εκδήλωση και εξάπλωση πυρκαγιών.

Οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν δραστηριότητες που ενδέχεται να προκαλέσουν φωτιά και να ενημερώνουν άμεσα την Πυροσβεστική Υπηρεσία σε περίπτωση που αντιληφθούν καπνό ή εστία πυρκαγιάς.

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