Ηράκλειο: Θύελλα αντιδράσεων για τις 250 απλήρωτες σχολικές καθαρίστριες

Απλήρωτες είναι από την αρχή του χρόνου 250 σχολικές καθαρίστριες του Δήμου Ηρακλείου οι οποίες από το Σεπτέμβριο δεν έχουν εισπράξει το μισθό τους και όπως διαφαίνεται δεν πρόκειται να συμπεριληφθούν ούτε στην επικείμενη μισθοδοσία της 27ης Οκτωβρίου. Η κατάσταση αυτή έχει φέρει σε απόγνωση της εργαζόμενες οι οποίες έχουν ενημερωθεί ότι για δεύτερο μήνα δεν θα πληρωθούν καθώς όπως φαίνεται έχει προκύψει δυσλειτουργία στο πρόγραμμα μισθοδοσίας.

Η κατάσταση αυτή δημιουργεί εύλογη ανησυχία και οικονομική ανασφάλεια στις εργαζόμενες, οι οποίες καλούνται να ανταποκριθούν στις καθημερινές και οικογενειακές τους υποχρεώσεις χωρίς να έχουν πληρωθεί για την εργασία τους από την ημέρα ανάληψης των καθηκόντων του.

Όλος ο κλάδος των εργαζομένων είναι ανάστατος και πολλές από αυτές είναι σε απόγνωση διότι όπως τονίζουν εφόσον δεν πληρώνονται δεν μπορούν να ζήσουν, ούτε να ανταποκριθούν στις οικονομικές υποχρεώσεις τους και στις ευθύνες που έχουν στα παιδιά τους και ειδικά όσα από αυτά σπουδάζουν όπου τα έξοδα είναι μεγαλύτερα.

Τα πράγματα είναι ακόμα χειρότερα για τις περιπτώσεις των μονογονεϊκών οικογενειών όπου οι γυναίκες βρίσκονται σε απόγνωση και ζητούν την παρέμβαση της δημοτικής Αρχής για να λυθεί επιτέλους το πρόβλημα που όπως υπογραμμίζουν δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα των υπαλλήλων του Γραφείου Προσωπικού, οι οποίοι καλούνται να διαχειριστούν μια δυσλειτουργία που δεν μπορούν να επιλύσουν με δική τους πρωτοβουλία.

Εκτός από τους απλήρωτους μισθούς ο Δήμος Ηρακλείου οφείλει στις καθαρίστριες σύμφωνα με τα όσα οι ίδιες υποστηρίζουν αναδρομικά των τριετιών και μέσα ατομικής προστασίας 2 ετών. Το θέμα φέρνει στο Δημοτικό Συμβούλιο ο δημοτικός σύμβουλος της παράταξης «Ηράκλειο η Πόλη μας» Νίκος Καλομοίρης τονίζοντας ότι, οι συγκεκριμένες εργαζόμενες παραμένουν απλήρωτες από την ανάληψη των καθηκόντων τους, ενώ, όπως αναφέρει είναι αυτονόητο ότι οι τεχνικές δυσκολίες και τα προβλήματα των πληροφοριακών συστημάτων δεν μπορούν να αποτελούν λόγο για την παρατεταμένη καθυστέρηση καταβολής των δεδουλευμένων.

Ο ίδιος τονίζει ότι οι εργαζόμενες προσφέρουν κανονικά τις υπηρεσίες τους, συμβάλλοντας στην καθαριότητα και την εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων, και δικαιούνται να γνωρίζουν πότε θα λάβουν τις αποδοχές που τους αναλογούν.

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