ΑΤ Βιάννου: Οι αριθμοί της εγκληματικότητας σε μία ιδιαίτερη περιοχή και το έργο της ΕΛ.ΑΣ

Του Γιώργου Ι. Παπαδάκη

Αυξημένες απαιτήσεις για την αστυνόμευση μιας εκτεταμένης και γεωγραφικά απαιτητικής περιοχής αντιμετωπίζει το Αστυνομικό Τμήμα Βιάννου, με τα στοιχεία της τελευταίας τριετίας - που εξασφάλισε το ekriti.gr- να αποτυπώνουν το εύρος των περιστατικών που καλείται να διαχειριστεί. Από την αντιμετώπιση σοβαρών ποινικών υποθέσεων και τις επιχειρήσεις για τον εντοπισμό φυτειών κάνναβης, μέχρι τη διαχείριση των μεταναστευτικών αφίξεων στη νότια Κρήτη, οι αρμοδιότητες της υπηρεσίας καλύπτουν ένα ευρύ πεδίο.

Ιδιαίτερα χαρακτηριστική είναι η αύξηση των μεταναστευτικών περιστατικών, καθώς από μία βάρκα με περίπου 40 άτομα το 2024, το Τμήμα έχει καταγράψει το 2026, μέχρι σήμερα, 23 βάρκες με περίπου 750 μετανάστες. Την ίδια ώρα, κατά την τελευταία πενταετία, το Αστυνομικό Τμήμα Βιάννου, σε συνεργασία με ειδικές αστυνομικές υπηρεσίες, έχει εντοπίσει τέσσερις φυτείες κάνναβης στην ευρύτερη περιοχή της Σύμης, με συνολικά περίπου 1.800 φυτά, ενώ στο πλαίσιο των συγκεκριμένων υποθέσεων έχει πραγματοποιηθεί μία σύλληψη.

Image

Πρόκειται για επιχειρήσεις που απαιτούν σχεδιασμό και συντονισμό, σε μια περιοχή με ορεινό ανάγλυφο και δύσκολη πρόσβαση σε ορισμένα σημεία. Σημαντικές είναι και οι υποθέσεις που καταγράφονται στο αστυνομικό έργο της υπηρεσίας. Το 2026 έχουν πραγματοποιηθεί 29 συλλήψεις και 10 προσαγωγές, ενώ οι αστυνομικοί έχουν επιληφθεί 75 συμβάντων και έχουν καταγράψει 65 αδικήματα. Ανάμεσα στις σοβαρότερες υποθέσεις περιλαμβάνονται μία ανθρωποκτονία στη Μάρθα, όπου ένας αδελφός σκότωσε τον αδελφό του, καθώς και μία απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Καταγράφηκαν ακόμη τέσσερις υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας και πέντε υποθέσεις ζωοκλοπής , ενώ η υπηρεσία διαχειρίστηκε και περιστατικό εξαφάνισης ενήλικα.

Image

Το 2025 είχαν πραγματοποιηθεί 28 συλλήψεις και 20 προσαγωγές , ενώ το Τμήμα είχε επιληφθεί 80 συμβάντων και είχε καταγράψει 85 αδικήματα. Στα σημαντικότερα περιλαμβάνονταν 12 υποθέσεις ζωοκλοπής, επτά ενδοοικογενειακής βίας και δύο παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. Την ίδια χρονιά, οι αστυνομικοί κλήθηκαν να διαχειριστούν περιστατικό πνιγμού, καθώς και περιπτώσεις ακούσιας νοσηλείας.

Το 2024 είχαν καταγραφεί 25 συλλήψεις και 34 προσαγωγές, με την υπηρεσία να επιλαμβάνεται 100 συμβάντων και να βεβαιώνει συνολικά 95 αδικήματα. Μεταξύ των σοβαρότερων υποθέσεων ήταν 11 περιπτώσεις ζωοκλοπής, δύο ενδοοικογενειακής βίας, μία απόπειρα ανθρωποκτονίας, ένας βιασμός και τρεις υποθέσεις που αφορούσαν παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. Στα περιστατικά που χρειάστηκε να αντιμετωπιστούν περιλαμβάνονταν επίσης ο πνιγμός ανηλίκου στην Άρβη, μία εξαφάνιση ατόμου και περιπτώσεις ακούσιας νοσηλείας.

Image

Ιδιαίτερο βάρος έχει αποκτήσει τα τελευταία χρόνια και η διαχείριση των μεταναστευτικών ροών. Το 2024 καταγράφηκε μία βάρκα με περίπου 40 άτομα, ενώ το 2025 οι αφίξεις που διαχειρίστηκε το Τμήμα αφορούσαν τρεις βάρκες με περίπου 150 μετανάστες. Το 2026, μέχρι σήμερα, ο αριθμός έχει αυξηθεί σημαντικά, καθώς έχουν καταγραφεί 23 βάρκες με περίπου 750 άτομα. Η εξέλιξη αυτή προσθέτει ένα ακόμη πεδίο επιχειρησιακής δραστηριότητας σε μια υπηρεσία που καλείται να ανταποκρίνεται παράλληλα στα περιστατικά της καθημερινής αστυνόμευσης.

Οι ανάγκες, ωστόσο, δεν περιορίζονται στα παραπάνω. Η επαρχία της Βιάννου παρουσιάζει ιδιαίτερες γεωμορφολογικές συνθήκες, με ορεινούς όγκους, απομακρυσμένους οικισμούς και μεγάλες αποστάσεις μεταξύ των περιοχών που πρέπει να καλυφθούν. Η ακτίνα ευθύνης του Τμήματος εκτείνεται μέχρι τα όρια του νομού Λασιθίου, κοντά στο Μύρτος Ιεράπετρας, γεγονός που αυξάνει τις απαιτήσεις για την έγκαιρη ανταπόκριση των αστυνομικών σε περιστατικά σε διαφορετικά σημεία της περιοχής.

Image

Πρόσθετες ανάγκες δημιουργούνται κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, όταν οι παραλιακές περιοχές της Βιάννου συγκεντρώνουν μεγάλο αριθμό επισκεπτών και παραθεριστών. Η αυξημένη κίνηση απαιτεί ενισχυμένη αστυνομική παρουσία, τόσο για την πρόληψη και αντιμετώπιση περιστατικών όσο και για τη διατήρηση της τάξης. Παράλληλα, σχεδόν καθημερινά πραγματοποιούνται εκδηλώσεις στην ευρύτερη περιοχή, οι οποίες συχνά χρειάζονται αστυνομική κάλυψη, επιβαρύνοντας περαιτέρω τον επιχειρησιακό σχεδιασμό της υπηρεσίας.

Διαβάστε επίσης:

Ηράκλειο: "Ξυπνούν" μνήμες από την τραγωδία με το πεύκο στη λεωφόρο Δημοκρατίας

Κρήτη: Στους δρόμους οι αγρότες - Διαμαρτυρία στην Περιφέρεια

Ηράκλειο: Δύο συλλήψεις για τον άγριο ξυλοδαρμό του 27χρονου

Δίπλωμα οδήγησης: Εξετάσεις με κάμερες και κλήρωση εξεταστών