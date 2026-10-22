Ηράκλειο: "Ξυπνούν" μνήμες από την τραγωδία με το πεύκο στη λεωφόρο Δημοκρατίας

Στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Ηρακλείου αναμένεται να βρεθούν σήμερα τέσσερα στελέχη του Δήμου Ηρακλείου, στο πλαίσιο της εκδίκασης της υπόθεσης του θανάτου του Παναγιώτη Μητρέλου, ο οποίος καταπλακώθηκε από ένα αιωνόβιο πεύκο στη λεωφόρο Δημοκρατίας, τον Αύγουστο του 2022.

Ο 51χρονος δικυκλιστής περίμενε με τη μηχανή του σε φωτεινό σηματοδότη, όταν το δέντρο, ύψους περίπου 15 μέτρων, έπεσε πάνω του, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του. Σήμερα, στο εδώλιο κάθονται τέσσερα υπηρεσιακά και αυτοδιοικητικά στελέχη, τα οποία αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από συγκλίνουσα αμέλεια διά παραλείψεως.

Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκεται το κατά πόσο είχαν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις ελέγχου και συντήρησης του δέντρου, καθώς στο κατηγορητήριο γίνεται αναφορά στην κατάστασή του και στην ανάγκη έγκαιρου εντοπισμού πιθανών κινδύνων.

Η ποινική διαδικασία έχει ήδη αναβληθεί δύο φορές, με τη δεύτερη αναβολή, τον περασμένο Μάιο, να προκαλεί την έντονη δυσαρέσκεια της οικογένειας. Σε ξεχωριστό, διοικητικό επίπεδο, έχει επιδικαστεί στην οικογένεια αποζημίωση ύψους 385.000 ευρώ για ψυχική οδύνη.

Η σημερινή δίκη αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς η οικογένεια αναζητά απαντήσεις για τις συνθήκες που οδήγησαν στον θάνατο του 51χρονου.

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