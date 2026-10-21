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ΚΡΗΤΗ

Κρήτη: "Τελευταίο αντίο" στον 22χρονο Βαγγέλη - Βαρύ το πένθος για τον άδικο χαμό του

βαγγελης
clock 18:28 | 21/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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 Σε βαρύ πένθος βυθίστηκε η τοπική κοινωνία του Ρεθύμνου μετά την είδηση του θανάτου ενός 22χρονου μοτοσικλετιστή, ο οποίος έχασε τη μάχη για τη ζωή έπειτα από πολυήμερη νοσηλεία στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) του Νοσοκομείου Χανίων.

Το τραγικό συμβάν σημειώθηκε πριν από περίπου δέκα ημέρες, όταν η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο νεαρός συγκρούστηκε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες με αυτοκίνητο, έξω από γνωστό ξενοδοχείο της περιοχής. Από τη σφοδρή σύγκρουση, ο 22χρονος υπέστη βαρύτατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και μεταφέρθηκε αρχικά διασωληνωμένος στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου, πριν κριθεί αναγκαία η εσπευσμένη διακομιδή του στα Χανιά λόγω της κρισιμότητας της κατάστασής του.

Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, ο άτυχος νέος δεν τα κατάφερε.

Συγγενείς, φίλοι και πλήθος κόσμου θα πουν το τελευταίο αντίο την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου στις 3:00 μ.μ. στον Ιερό Ναό Αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων Ρεθύμνου, όπου η σορός του θα βρίσκεται από τη 1:00 μ.μ. για λαϊκό προσκύνημα.

Η ταφή θα πραγματοποιηθεί στο κοιμητήριο του χωριού Σωματάς.

ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΠΕΤΡΑΚΗΣ

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