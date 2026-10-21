Έντονη αντιπαράθεση Λαζαρίδη – Γιαννακοπούλου: Σχεδόν ξέσπασε σε κλάματα η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ (βίντεο)

Σε υψηλούς τόνους εξελίχθηκε η αντιπαράθεση μεταξύ του Μακάριου Λαζαρίδη και της Νάντιας Γιαννακοπούλου σε εκπομπή του ΑΝΤ1. Η συζήτηση για τις πολιτικές εξελίξεις και την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ εξελίχθηκε σε προσωπική σύγκρουση, με εκατέρωθεν αιχμές και τη βουλεύτρια του ΠΑΣΟΚ να ξεσπά σε κλάματα.

Στη συνέχεια, ο Μακάριος Λαζαρίδης ισχυρίστηκε ότι η Νάντια Γιαννακοπούλου τον είχε προσεγγίσει στο καφενείο της Βουλής, την επομένη των αποκαλύψεών του στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, προκειμένου να τον ρωτήσει αν θα ακολουθούσαν και άλλες. Η ίδια διέψευσε κατηγορηματικά τον ισχυρισμό, λέγοντας «Τι λέτε; Δεν ντρέπεστε;».

Παρά το αίτημά της να ανακαλέσει, ο βουλευτής επέμεινε στις δηλώσεις του. Η αντιπαράθεση συνεχίστηκε με τη Νάντια Γιαννακοπούλου να προαναγγέλλει προσφυγή στη Δικαιοσύνη και να κατηγορεί τον κ. Λαζαρίδη για ψεύδη και προσωπικές επιθέσεις, υποστηρίζοντας ότι δεν έχουν καμία επικοινωνία μεταξύ τους.

Η ένταση κορυφώθηκε όταν η βουλευτής ξέσπασε σε κλάματα, καταγγέλλοντας δημόσια προσωπική επίθεση. Παράλληλα, άφησε αιχμές για προσπάθεια να παρουσιαστεί ως υπαρκτή μια υποτιθέμενη αντιπαράθεσή της με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη, τονίζοντας ότι «όλα έχουν ένα όριο».

Το απόσπασμα από το 21:10 κι έπειτα:

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