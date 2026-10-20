Μπακογιάννη: «Εάν η ΝΔ δεν συγκεντρώσει 25%, δεν πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες ο πρωθυπουργός;»

Την πολιτική στρατηγική της Νέας Δημοκρατίας ενόψει των επόμενων εκλογών, τις επιπτώσεις που ενδέχεται να έχει μια πιθανή δημιουργία νέου κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, αλλά και την ακρίβεια και τη λειτουργία της κυβέρνησης σχολίασε η Ντόρα Μπακογιάννη, μιλώντας στον ΣΚΑΪ.

Η βουλευτής της ΝΔ έθεσε στο επίκεντρο τη διατήρηση της πολιτικής σταθερότητας, υποστηρίζοντας ότι οι πολίτες δεν επιθυμούν να διακινδυνεύσουν όσα έχουν κατακτήσει. Στο πλαίσιο αυτό, έθεσε το ερώτημα κατά πόσο θα πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες του ο πρωθυπουργός, εάν η Νέα Δημοκρατία δεν καταφέρει να συγκεντρώσει ποσοστό 25%.

Αναφερόμενη στις εσωκομματικές ισορροπίες και στο ενδεχόμενο πολιτικής πρωτοβουλίας από τον Αντώνη Σαμαρά, εκτίμησε ότι μια τέτοια εξέλιξη θα προκαλούσε απώλειες για τη ΝΔ, χωρίς, ωστόσο, να επιφέρει, κατά την άποψή της, σοβαρό πλήγμα στο κόμμα. Όπως σημείωσε, η πλήρης αποτίμηση των συνεπειών θα γίνει όταν ο πρώην πρωθυπουργός ξεκαθαρίσει τις προθέσεις του και προχωρήσει στις επόμενες κινήσεις του.

Η ακρίβεια και η κριτική στην κυβέρνηση

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε η κ. Μπακογιάννη στην ακρίβεια, χαρακτηρίζοντας παραπλανητικό τον όρο «ακρίβεια Μητσοτάκη». Για να υποστηρίξει τη θέση της, επικαλέστηκε τις αντιδράσεις που καταγράφονται και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, διερωτώμενη γιατί διαμαρτύρονται πολίτες στο Βέλγιο, την Ισπανία και τη Γαλλία, εφόσον η ακρίβεια αποδίδεται αποκλειστικά στην ελληνική κυβέρνηση.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στη λειτουργία της κυβέρνησης και στη σχέση των υπουργών με τους πολίτες. Όπως είπε, διαπιστώνει βελτίωση ως προς την ενσυναίσθηση στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, επισημαίνοντας ότι κυβερνητικά στελέχη έρχονται πλέον περισσότερο σε επαφή με τη βάση του κόμματος.

Η εξωτερική πολιτική ως βασικό πλεονέκτημα της ΝΔ

Σύμφωνα με την κ. Μπακογιάννη, το μεγαλύτερο πλεονέκτημα της Νέας Δημοκρατίας παραμένει η εξωτερική πολιτική. Η ίδια έδωσε έμφαση στη σημασία της συγκεκριμένης θεματικής για την πολιτική αντιπαράθεση και την αξιολόγηση της κυβέρνησης από τους ψηφοφόρους.

Κλείνοντας, η βουλευτής της ΝΔ συνέδεσε την εκλογική αναμέτρηση με το δίλημμα της πολιτικής σταθερότητας, θέτοντας το ερώτημα «Μητσοτάκης ή αστάθεια;» ως βασικό άξονα της συζήτησης για την επόμενη ημέρα. Πρόκειται για το πλαίσιο μέσα από το οποίο, κατά την ίδια, θα κληθούν οι πολίτες να αξιολογήσουν τις διαθέσιμες πολιτικές επιλογές.

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