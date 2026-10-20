Γαλλία: Απαγορεύσεις κυκλοφορίας υπό τον φόβο νέων επεισοδίων - Σε δύσκολη θέση ο Μακρόν

Εντείνεται η ανησυχία για νέο κύμα επεισοδίων και βίας στη Γαλλία, με την οργή των διαδηλωτών να εξαπλώνεται από χώρα σε χώρα σαν «πυρκαγιά».

Η γαλλική κυβέρνηση και ο Εμανουέλ Μακρόν διανύουν μία από τις πιο σοβαρές περιόδους κρίσης. Η δυσαρέσκεια για την ακρίβεια, για την κατάσταση των δημόσιων υπηρεσιών, για την Παιδεία και για τις προοπτικές της νεότερης γενιάς έχει «φουντώσει» για τα καλά, τροφοδοτώντας τις μαζικές κινητοποιήσεις, καθώς και τις συζητήσεις για πρόωρη παραίτησή του Γάλλου προέδρου, έξι μήνες πριν από τη λήξη της θητείας του.

Οι δρόμοι της Γαλλίας θυμίζουν πεδίο μάχης, με τις Αρχές να λαμβάνουν έκτακτα μέτρα και να επιβάλλουν νυχτερινή απαγόρευση κυκλοφορίας στο Παρίσι και σε άλλες γαλλικές πόλεις, καθώς προετοιμάζονται για νέο γύρο κινητοποιήσεων.

Το Σαββατοκύριακο που πέρασε, η ένταση χτύπησε «κόκκινο», με τις εικόνες από βανδαλισμούς, λεηλασίες, φωτιές και τραυματισμούς να κάνουν τον γύρο του κόσμου. Οι δυνάμεις ασφαλείας έριξαν «βροχή» από δακρυγόνα και προχώρησαν σε δεκάδες συλλήψεις.

Ο πρωθυπουργός της Γαλλίας, Σεμπαστιάν Λεκορνί, εξετάζει το ενδεχόμενο να κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ενώ μέχρι να ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις, η ευθύνη για την επιβολή περιοριστικών μέτρων έχει μεταφερθεί στους δημάρχους, οι οποίοι καλούνται να αξιολογήσουν την κατάσταση στις περιοχές τους.

Στη Μασσαλία, τη Λιλ και στις πόλεις Ντουέ, Ντενέν, Βατινί και Κουλέν έχει επιβληθεί μερική απαγόρευση κυκλοφορίας. Τα μέτρα από τις 20:00 έως τις 06:00 τοπική ώρα, δηλαδή από τις 21:00 έως τις 07:00 (ώρα Ελλάδας).

Αντίστοιχοι περιορισμοί τέθηκαν σε ισχύ και σε συγκεκριμένες περιοχές του Παρισιού, μεταξύ των οποίων η πλατεία Δημοκρατίας, η οποία βρέθηκε στο επίκεντρο των πρόσφατων επεισοδίων.

Την εντολή στους δημάρχους να επιβάλουν απαγόρευση κυκλοφορίας, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο έδωσε ο Γάλλος πρωθυπουργός, Εμανουέλ Μακρόν, επισημαίνοντας ότι στόχος είναι η προστασία των πολιτών και των περιουσιών τους, ιδιαίτερα των εμπορικών καταστημάτων.

Επίσης, κατηγόρησε ευθέως την αριστερή παράταξη του Ζαν Λυκ Μελανσόν για τα επεισόδια. «Διαφωνούντες από ακροαριστερές ομάδες, στους οποίους προσχώρησαν πολυάριθμοι εγκληματίες, εξαπέλυσαν ανεξέλεγκτη βία στις πόλεις μας. Όσοι προσπάθησαν να ανατρέψουν τη Δημοκρατία, θα λογοδοτήσουν», ανέφερε.

Υπενθυμίζεται ότι ο υπουργός Εσωτερικών, Λοράν Νουνιές, υπέβαλε την παραίτησή του, όμως, ο Εμανουέλ Μακρόν δεν την έκανε δεκτή και του ζήτησε να καταστρώσει ένα νέο σχέδιο αντιμετώπισης των ταραχών.

Μετά το Σαββατοκύριακο των βίαιων διαδηλώσεων, η εβδομάδα άρχισε στη Γαλλία με συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο μουσείο του Λούβρου. Φοιτητές και συνδικαλιστές, κρατώντας πανό κατά της απαξίωσης του δημόσιου τομέα, απέκλεισαν τις εισόδους του μουσείου, εμποδίζοντας την πρόσβαση εκατοντάδων τουριστών.

Την ίδια ώρα, οι καταστηματάρχες είναι εξοργισμένοι και κατηγορούν τις Αρχές ότι δεν προστάτευσαν τις επιχειρήσεις τους από τις λεηλασίες.

Σε πολιτικό κλοιό ο Μακρόν – Αναγνώρισε τη αποτυχία των υπηρεσιών ασφαλείας

Μέσα σε αυτό το κλίμα, ο Εμανουέλ Μακρόν βρίσκεται σε κλοιό ισχυρών πιέσεων. Οι δήμαρχοι του Παρισιού, της Λυών και της Μασσαλίας υποστηρίζουν ότι μεγάλα τμήματα των πόλεών τους έμειναν απροστάτευτα.

Ο Γάλλος πρόεδρος αναγνώρισε ότι οι υπηρεσίες ασφαλείας απέτυχαν, ωστόσο αρνήθηκε να κάνει δεκτή την παραίτηση του υπουργού Εσωτερικών, ο οποίος παραδέχθηκε ότι η αστυνομία έχασε τον έλεγχο.

«Όλοι νιώθουμε οργή και ντροπή απόψε. Είναι αφόρητο να βλέπουμε τους δρόμους των πόλεών μας να λεηλατούνται έτσι. Ζήτησα από την κυβέρνηση να αντλήσει όλα τα απαραίτητα διδάγματα από αυτό το περιστατικό και όλες τις πληροφορίες, και να διασφαλίσει ότι κάτι τέτοιο δεν θα ξανασυμβεί», δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος.

Η Μαρίν Λεπέν, από την πλευρά της, απέδωσε την κοινωνική οργή στην αδράνεια της κυβέρνησης Μακρόν, ενώ κατηγόρησε την ακροαριστερά ότι υποδαυλίζει τη βία.

«Βιώνουμε μια βαθιά κρίση εμπιστοσύνης και εξουσίας, η οποία αποτελεί απειλή για τη δημοκρατία […] Σε έξι μήνες, ο γαλλικός λαός θα είναι σε θέση να επιλέξει έναν διαφορετικό δρόμο», δήλωσε.

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