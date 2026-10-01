Κοπεγχάγη: Πώς οι χρησιμοποιημένες πάνες μετατρέπονται σε ενέργεια και εξαρτήματα αυτοκινήτων

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Μια χρησιμοποιημένη πάνα συνήθως καταλήγει στα σκουπίδια. Στην Κοπεγχάγη, όμως, τα συστατικά της θα μπορούν να αξιοποιούνται για την παραγωγή ενέργειας, τη θέρμανση της πόλης, ακόμη και την κατασκευή εξαρτημάτων αυτοκινήτων.

Η πρωτεύουσα της Δανίας ανακοίνωσε πρόγραμμα ανακύκλωσης πανών, με στόχο την ανάκτηση υλικών που μέχρι σήμερα οδηγούνταν στην καύση.

«Η ανακύκλωση των πανών, αντί της καύσης, προσφέρει σημαντικά οφέλη για το κλίμα», δήλωσε η αντιδήμαρχος για το κλίμα και το περιβάλλον, Λίνε Μπάρφοντ.

«Έχουμε πολλά μικρά παιδιά στην Κοπεγχάγη, επομένως οι προοπτικές είναι μεγάλες», πρόσθεσε.

Από τους παιδικούς σταθμούς στους οίκους ευγηρίας



Η συλλογή θα ξεκινήσει από τους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, ενώ ειδικοί κάδοι θα τοποθετηθούν και στις αυλές κτιρίων. Από τον Φεβρουάριο, το πρόγραμμα θα επεκταθεί στους οίκους ευγηρίας.

Όταν εφαρμοστεί πλήρως το 2029, η δημοτική αρχή εκτιμά ότι θα μπορεί να συγκεντρώνει 5.000 τόνους απορριμμάτων από πάνες.

Η επεξεργασία θα πραγματοποιείται σε ειδική μονάδα, όπου θα ανακτώνται το πλαστικό, τα υπεραπορροφητικά πολυμερή, τα υγρά και τα περιττώματα.

Σύμφωνα με τον δήμο, τα ανακτημένα υλικά θα μπορούν να αξιοποιούνται στην οικοδομή και στην κατασκευή εξαρτημάτων για το εσωτερικό αυτοκινήτων. Παράλληλα, προβλέπεται παραγωγή βιοαερίου, ηλεκτρικής ενέργειας ή θερμότητας για το δίκτυο τηλεθέρμανσης.

Η πράσινη εικόνα και η πραγματικότητα των απορριμμάτων



Παρά τη φήμη της ως πρωτοπόρου στην προστασία του περιβάλλοντος, η Δανία ανακύκλωσε το 46,2% των αστικών αποβλήτων της το 2024, σύμφωνα με τη Eurostat.

Το μεγαλύτερο μέρος των υπόλοιπων απορριμμάτων οδηγείται σε καύση για την παραγωγή ενέργειας. Το νέο πρόγραμμα της Κοπεγχάγης επιχειρεί να δώσει σε ένα ακόμη καθημερινό απόβλητο τη δυνατότητα να αξιοποιηθεί διαφορετικά.

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