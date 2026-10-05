Κούραση και υπνηλία το φθινόπωρο: Τι να τρώτε για περισσότερη ενέργεια

Με την πτώση της θερμοκρασίας και τη μείωση του φυσικού φωτός, δεν είναι λίγοι εκείνοι που αισθάνονται περισσότερη κόπωση και αυξημένη όρεξη για γλυκά και άλλα τρόφιμα που προσφέρουν γρήγορη ενέργεια.

Σύμφωνα με τη γενική γιατρό και ειδικό στη μεταβολική υγεία, δρ. Flora Bailey, οι αλλαγές αυτές συνδέονται μεταξύ άλλων με τις χαμηλότερες θερμοκρασίες και τη μειωμένη έκθεση στο πρωινό φως.

Υπάρχουν, ωστόσο, ορισμένες διατροφικές συνήθειες που μπορούν να βοηθήσουν:

Προτιμήστε σύνθετους υδατάνθρακες: Συνδυάστε πρωτεΐνες, φυτικές ίνες, σύνθετους υδατάνθρακες και λαχανικά, αντί για πολλά ραφιναρισμένα προϊόντα, ώστε να αποφεύγονται οι απότομες αυξομειώσεις του σακχάρου και της ενέργειας.

Επιλέξτε εποχικά τρόφιμα: Καρότα, γλυκοπατάτες, παντζάρια και πράσινα φυλλώδη λαχανικά προσφέρουν φυτικές ίνες, βιταμίνη C και β-καροτένιο. Για τη βιταμίνη D, καλές επιλογές είναι λιπαρά ψάρια όπως ο σολομός και το σκουμπρί.

Μην αγνοείτε την επίμονη κόπωση: Αν η κούραση συνεχίζεται, καλό είναι να διερευνηθούν πιθανές ελλείψεις σε σίδηρο, βιταμίνη Β12 και βιταμίνη D. Το μαγνήσιο επίσης συμμετέχει στη λειτουργία των μυών, του νευρικού και του πεπτικού συστήματος. Τα συμπληρώματα δεν πρέπει να λαμβάνονται χωρίς να εξετάζονται οι ατομικές ανάγκες.

Βάλτε πρωτεΐνη σε κάθε γεύμα: Κρέας, ψάρι, ελληνικό γιαούρτι, φασόλια και όσπρια βοηθούν στον κορεσμό. Ένα σταθερό πρόγραμμα γευμάτων μπορεί επίσης να περιορίσει την επιλογή υπερ-επεξεργασμένων τροφίμων όταν πέφτει η ενέργεια.

Μην αντικαθιστάτε το φαγητό με καφέ: Η καφεΐνη απλώς μπλοκάρει προσωρινά τους υποδοχείς που καταγράφουν την κόπωση και δεν προσφέρει πραγματική ενέργεια στον οργανισμό. Ένας ακόμη καφές δεν μπορεί να υποκαταστήσει ένα ισορροπημένο γεύμα.

Δώστε σημασία στην ενυδάτωση: Ακόμη και τον χειμώνα, οι ανάγκες του οργανισμού παραμένουν. Η δρ. Bailey αναφέρει ως γενική οδηγία περίπου δύο λίτρα υγρών ημερησίως, με τις ανάγκες να διαφέρουν από άνθρωπο σε άνθρωπο. Η αφυδάτωση μπορεί να επηρεάσει συγκέντρωση και ενέργεια.

Κάντε πιο θρεπτικά τα σνακ: Αυγά ή φυστικοβούτυρο σε ψωμί ολικής άλεσης, ξηροί καρποί, σπόροι και ολόκληρα φρούτα μπορούν να προσφέρουν πιο σταθερή ενέργεια χάρη στον συνδυασμό πρωτεϊνών, καλών λιπαρών, σύνθετων υδατανθράκων, φυτικών ινών και μικροθρεπτικών συστατικών. Συνολικά, η αντιμετώπιση της φθινοπωρινής κόπωσης μπορεί να στηριχθεί σε τακτικά και ισορροπημένα γεύματα, επαρκή πρωτεΐνη και φυτικές ίνες, σωστή ενυδάτωση και έλεγχο πιθανών διατροφικών ελλείψεων.

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