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ΚΡΗΤΗ

Κρήτη - μεταναστευτικό: Μπαράζ αφίξεων στα νότια - Εκατοντάδες άτομα σε λίγες ώρες

μεταναστες
clock 07:09 | 20/10/2026
writer icon Επιμέλεια: Γιώργος Ι. Παπαδάκης
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Περίπου 280 μετανάστες έχουν εντοπιστεί και διασωθεί από προχθές το πρωί έως και σήμερα τα ξημερώματα σε διαδοχικά περιστατικά νότια της Κρήτης.

Οι αφίξεις καταγράφηκαν σε περιοχές όπως τα Λουτρά, τα Πλατιά Πειράματα, το Τραχήλι, το Μαριδάκι και η θαλάσσια περιοχή ανατολικά της νησίδας Άγιος Παύλος, ενώ περίπου 70 άτομα διασώθηκαν σε επιχείρηση 52 ναυτικά μίλια νότια-νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων, με τη συνδρομή της Frontex, σήμερα τα ξημερώματα.

Ανάμεσα στους μετανάστες που έφτασαν στην Κρήτη βρίσκονται γυναίκες και παιδιά, ενώ μία ετοιμόγεννη γυναίκα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο όπου δυστυχώς έχασε το έμβρυο που κυοφορούσε.

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