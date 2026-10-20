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ΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο: Δικάζεται το ζευγάρι - Στο Βενιζέλειο τα παιδιά για φιλοξενία

αδέλφια
clock 07:20 | 20/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Ηρακλείου οδηγείται σήμερα η υπόθεση του ζευγαριού που κατηγορείται για ενδοοικογενειακή σωματική βία σε βάρος των τριών ανήλικων παιδιών της οικογένειας, ηλικίας 13, 8 και 6 ετών.

Η εκδίκαση είχε προγραμματιστεί για χθες, ωστόσο αναβλήθηκε για σήμερα, με τους δύο κατηγορούμενους, μία 35χρονη και έναν 29χρονο, να παραμένουν υπό κράτηση.

Την ίδια ώρα, τα τρία παιδιά φιλοξενούνται προσωρινά στην Παιδιατρική Κλινική του Βενιζελείου Νοσοκομείου, όπου αναμένεται να υποβληθούν στις προβλεπόμενες εξετάσεις, ενώ έχει ζητηθεί και η αξιολόγησή τους από παιδοψυχολόγο.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε μετά από καταγγελία γειτόνισσας για φωνές, απειλές και κλάματα παιδιών, με τις καταγγελίες για κακοποιητική συμπεριφορά να διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

Οι δύο κατηγορούμενοι αρνούνται ότι άσκησαν βία στα παιδιά. 

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