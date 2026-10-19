Μιλένα Αποστολάκη στο Ράδιο Κρήτη: Η αλλαγή είναι μια ζωντανή κληρονομιά του ΠΑΣΟΚ

"Το ΠΑΣΟΚ δίνει τη μάχη με θεμικότητα, και ευθύνη για να ενώσει την κοινωνία που περνά δύσκολα και ο μισθός εξαφανίζεται στις 20 του μήνα" δήλωσε στο Ράδιο Κρήτη και στον Μανώλη Αργυράκη η Βουλευτής Βορείου Τομέα Αθηνών του ΠΑΣΟΚ, Μιλένα Αποστολάκη, η οποία, μαζί με τον Γραμματέα του Τομέα Ιδιωτικού Χρέους και Προστασίας Καταναλωτών Δημήτρη Σπυράκο, θα είναι ομιλητές σε εκδήλωση για τα κόκκινα δάνεια και το ιδιωτικό χρέος, που θα πραγματοποιηθεί στο Ηράκλειο, στο ξενοδοχείο IBIS σήμερα (19/10) στις 7 το απόγευμα.

Η κα Αποστολάκη ερωτηθείσα για τη συμπλήρωση 45 ετών από την εκλογική νίκη του ΠΑΣΟΚ στις 18 Οκτωβρίου 1981 και στην αναφορά του Νίκου Ανδρουλάκη "Η αλλαγή δεν είναι ανάμνηση", είπε ότι τα χαρακτηριστικά του ΠΑΣΟΚ από την ίδρυσή του από τον Ανδρέα Παπανδρέου μέχρι και σήμερα δεν έχουν αλλάξει, δηλαδή είναι το κόμμα που ενώνει τη μεγάλη, πλατιά πλειοψηφία των μη προνομιούχων.

Αναφορικά με τις μεγάλες κινητοποιήσεις στη Γαλλία και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες είπε ότι παρατηρείται μία κοινωνική έκρηξη για κάποτε αυτονόητα αγαθά και έστρεψε τα βέλη της εναντίον της κυβέρνησης για τη στάση της απέναντι στη δημόσια εκπαίδευση, φέροντας ως παράδειγμα στις 400 κενές θέσεις στο Πανεπιστήμιο πατρών εξαιτίας οικονομικής αδυναμίας των φοιτητών, κάνοντας λόγο για ακραίες μορφές περιθωριοποίησης.

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