«Και Α και Ου και ΔΑΠ-ΝΔΦΚ» - Ο ξέφρενος χορός του Υπουργού με τους εκπροσώπους της νεολαίας της ΝΔ

Στιγμές άκρατου ενθουσιασμού για τον Άδωνι Γεωργιάδη κατά την περιοδεία του στα Γιάννενα. Στην πρωτεύουσα της Ηπείρου ο υπουργός Υγείας συναντήθηκε με νέους της ΟΝΝΕΔ χοροπηδώντας, χειροκροτώντας και τραγουδώντας μαζί τους: «Και Α και Ου και ΔΑΠ-ΝΔΦΚ».

Ο υπουργός Υγείας δεν έκρυψε τη χαρά του για την υποδοχή που του επιφύλαξαν οι νέοι, δημοσιεύοντας μάλιστα σχετικό βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου εικονίζεται να χοροπηδάει και να χειροκροτά ενθουσιασμένος, τραγουδώντας μαζί τους τι γνωστό σύνθημα «Και Α και Ου και ΔΑΠ-ΝΔΦΚ».

«Πάμε γερά για την τρίτη αυτοδύναμη νίκη του Κυριάκου Μητσοτάκη» σχολίασε ο υπουργός Υγείας για το βίντεο που συνόδευε την ανάρτησή του.

Προχθές η περιοδεία μου στα Ιωάννινα τελείωσε με την επίσκεψη και την ομιλία μου στα γραφεία της ΔΕΕΠ Ιωαννίνων. Εκεί μαζεύτηκε τελικά τόσος κόσμος που δεν χώραγαν ούτε μέσα, ούτε στον διάδρομο. Ό,τι και να λένε η συσπείρωση μας ανεβαίνει διαρκώς και ας είμαστε αρκετούς μήνες προ των εκλογών. Την ωραιότερη όμως υποδοχή, μου την επεφύλαξαν τα παιδιά της @ONNED πάμε γερά για την τρίτη αυτοδύναμη νίκη του @kmitsotakis — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) October 18, 2026

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