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«Και Α και Ου και ΔΑΠ-ΝΔΦΚ» - Ο ξέφρενος χορός του Υπουργού με τους εκπροσώπους της νεολαίας της ΝΔ

Άδωνις Γεωργιάδης
clock 08:42 | 19/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Στιγμές άκρατου ενθουσιασμού για τον Άδωνι Γεωργιάδη κατά την περιοδεία του στα Γιάννενα. Στην πρωτεύουσα της Ηπείρου ο υπουργός Υγείας συναντήθηκε με νέους της ΟΝΝΕΔ χοροπηδώντας, χειροκροτώντας και τραγουδώντας μαζί τους: «Και Α και Ου και ΔΑΠ-ΝΔΦΚ».

Ο υπουργός Υγείας δεν έκρυψε τη χαρά του για την υποδοχή που του επιφύλαξαν οι νέοι, δημοσιεύοντας μάλιστα σχετικό βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου εικονίζεται να χοροπηδάει και να χειροκροτά ενθουσιασμένος, τραγουδώντας μαζί τους τι γνωστό σύνθημα «Και Α και Ου και ΔΑΠ-ΝΔΦΚ».

«Πάμε γερά για την τρίτη αυτοδύναμη νίκη του Κυριάκου Μητσοτάκη» σχολίασε ο υπουργός Υγείας για το βίντεο που συνόδευε την ανάρτησή του.

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Άδωνις Γεωργιάδης
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