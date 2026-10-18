Νέα "καρφιά" Σαμαρά και τρία μέτρα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Άμεσα και έκτακτα μέτρα για τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ζήτησε ο Αντώνης Σαμαράς σε χαιρετισμό του στο συνέδριο της Ομοσπονδίας Επαγγελματικών, Βιοτεχνικών και Εμπορικών Σωματείων Μεσσηνίας.

Ο πρώην πρωθυπουργός πρότεινε παρεμβάσεις για τη μείωση του ενεργειακού κόστους, περιορισμό των έμμεσων φόρων και δημιουργία ειδικού φορέα χρηματοδότησης της μικρής και μεσαίας επιχειρηματικότητας.

«Απέναντι λοιπόν στη διαχειριστική, νεοφιλελεύθερη πολιτική που ακολουθεί η σημερινή κυβέρνηση, επιλέγω τον κοινωνικό φιλελευθερισμό», ανέφερε, υπογραμμίζοντας ότι οι αποφάσεις για το παραγωγικό μοντέλο της χώρας και τη στήριξη συγκεκριμένων κλάδων είναι βαθιά πολιτικές.

Ο κ. Σαμαράς επέκρινε την έμφαση στα υπερπλεονάσματα, υποστηρίζοντας ότι αυτά δημιουργούνται κυρίως από την υψηλή έμμεση φορολογία. Παράλληλα, τόνισε ότι δεν πρέπει να ενθαρρύνεται «η καρτελοποίηση της οικονομίας σε βάρος της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας», ιδιαίτερα σε συνθήκες κρίσης στην πραγματική οικονομία.

Οι τρεις προτάσεις για τη στήριξη των επιχειρήσεων

Ο πρώην πρωθυπουργός παρουσίασε τρεις ενδεικτικές παρεμβάσεις, τις οποίες θεωρεί αναγκαίες για την ανακούφιση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων:

Άμεσα μέτρα για τη μείωση του κόστους της ενέργειας.

Μείωση των έμμεσων φόρων, με ιδιαίτερη έμφαση στην επαναφορά του ΦΠΑ στην εστίαση στο 13%.

Δημιουργία Εθνικού Ταμείου ή Τράπεζας Ειδικού Σκοπού για τη χρηματοδότηση αποκλειστικά της μικρής και μεσαίας επιχειρηματικότητας.

Ειδικά για την εστίαση, υπενθύμισε ότι η κυβέρνησή του είχε καθιερώσει τον συντελεστή 13%, «κόντρα στην Τρόικα», υποστηρίζοντας ότι το μέτρο είχε αποδώσει και είχε οδηγήσει σε περισσότερα έσοδα.

Κριτική στις ρυθμίσεις χρεών και στο αυξημένο κόστος

Περιγράφοντας τις πιέσεις που δέχονται οι επιχειρήσεις, ο κ. Σαμαράς ανέφερε ότι η αύξηση του κόστους για μια μικρομεσαία επιχείρηση έφθασε το 35% την τελευταία διετία. Χαρακτήρισε αποτυχημένο το μέτρο των 72 δόσεων για το ιδιωτικό χρέος, υποστηρίζοντας ότι δεν συμμετείχε σε αυτό ούτε το 10% των επιχειρήσεων.

Αποθαρρυντικές χαρακτήρισε και τις πρώτες ενδείξεις για τη ρύθμιση των 120 δόσεων, επισημαίνοντας ότι τα πρόστιμα, οι προσαυξήσεις και ένα επιτόκιο κοντά στο 6% εμποδίζουν την ουσιαστική αντιμετώπιση του προβλήματος. Στάθηκε επίσης στη δυσκολία πρόσβασης στη χρηματοδότηση, αναφέροντας ότι από τις 900.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις μόλις οι 70.000 διαθέτουν την απαιτούμενη πιστοληπτική ικανότητα.

Αιχμές για το παραγωγικό μοντέλο

Ο πρώην πρωθυπουργός συνέδεσε την κατάσταση των επιχειρήσεων με το ευρύτερο πρόβλημα ανταγωνιστικότητας και παραγωγικότητας της οικονομίας. Όπως ανέφερε, το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών έχει ξεπεράσει τα 9 δισ. ευρώ, στοιχείο που, κατά τον ίδιο, «σκοπίμως αποσιωπάται».

Επικαλούμενος το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, υποστήριξε ότι η Ελλάδα βρίσκεται στην 172η θέση μεταξύ 190 χωρών ως προς το συγκεκριμένο ζήτημα. Ανέφερε επίσης ότι, μετά το 1948, η μόνη χρονιά κατά την οποία η χώρα είχε θετικό ισοζύγιο ήταν το 2013. «Το ζήτημα δεν είναι μόνο οικονομικό. Είναι βαθιά πολιτικό», υπογράμμισε, τονίζοντας ότι οι οικονομικές προτεραιότητες κρίνονται και από τις κοινωνικές τους επιπτώσεις. Κλείνοντας τον χαιρετισμό του, ευχήθηκε ουσιαστικό και ειλικρινή διάλογο στο συνέδριο της Καλαμάτας και διαβεβαίωσε τους επαγγελματίες ότι παραμένει στο πλευρό τους.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Κρήτη - ελαιόλαδο: Αισιοδοξία για ποσότητα και ποιότητα - Αγωνία για τις τιμές

Εξαιρετικά μεγάλα ύψη βροχής στην Κρήτη τις πρώτες 18 ημέρες του Οκτωβρίου



