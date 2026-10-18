Κρήτη - ελαιόλαδο: Αισιοδοξία για ποσότητα και ποιότητα - Αγωνία για τις τιμές

Με προσδοκίες για καλή ποιότητα ελαιολάδου αλλά και φόβους μια μη ικανοποιητικές τιμές παραγωγού ξεκινά τις επόμενες εβδομάδες η ελαιοσυγκομιδή στην Κρήτη.

Η ελαιοκομική χρονιά προμηνύεται πλούσια σε ποσότητες με τις εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για 100.000 τόνους.

Αν και ορισμένες πρώτες δημοπρασίες για εκλεκτά αγουρέλαια πέτυχαν ελπιδοφόρες τιμές κοντά στα 4,60 ευρώ το κιλό, η γενικότερη τάση για το συμβατικό έξτρα παρθένο ελαιόλαδο παραμένει υπό ασφυκτική πίεση, με τους φορείς του κλάδου να κάνουν λόγο για μια εξαιρετικά δύσκολη και αβέβαιη χρονιά

Το αυξημένο κόστος παραγωγής εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα για τους ελαιοπαραγωγούς.

Τα μεροκάματα των εργατών γης παραμένουν ιδιαίτερα υψηλά, αγγίζοντας σε αρκετές περιοχές τα 70 έως 80 ευρώ την ημέρα. Αυτό σε συνδυασμό με την εκτόξευση της τιμής των καυσίμων αλλά και τις αυξήσεις στα αγροεφόδια, προκαλούν ανησυχία για την κάλυψη των εξόδων, την ώρα που οι εμπορικές πράξεις και το ενδιαφέρον των επενδυτών για το κρητικό λάδι παρουσιάζουν σημαντική κάμψη, με αποτέλεσμα οι τιμές να παραμένουν σταθερά κάτω από το ψυχολογικό και οικονομικό όριο των 4 ευρώ, το οποίο θεωρείται το ελάχιστο για τη βιωσιμότητα των παραγωγών.

Η ανάκαμψη της παγκόσμιας παραγωγής, κυρίως στην Ισπανία, δημιουργεί συνθήκες αυξημένης προσφοράς. Ταυτόχρονα, χώρες όπως η Τυνησία και η Τουρκία διοχετεύουν στην αγορά ελαιόλαδο σε πολύ χαμηλότερες τιμές, στρέφοντας το ενδιαφέρον των ξένων αγοραστών μακριά από το νησί.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Κρήτη - μεταναστευτικό: Αναχωρήσεις σήμερα το πρωί από το νησί

Ηράκλειο: Αλκοτέστ από την Τροχαία, βράδυ Σαββάτου (εικόνες)

Η Ευρώπη «φλέγεται»: Έκρηξη οργής και σκληρή καταστολή σε Γαλλία, Αλβανία, Βέλγιο και Ιταλία

Κρήτη: Τέλος καλό όλα καλά για το ζευγάρι που χάθηκε