Ηράκλειο: Αλκοτέστ από την Τροχαία, βράδυ Σαββάτου (εικόνες)

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Εξόρμηση αστυνομικών του Τμήματος Τροχαίας Ηρακλείου, το βράδυ του Σαββάτου (17/10) στο Ηράκλειο, στο πλάισιο της "Ευρωπαϊκής Νύχτας χωρίς Ατυχήματα".

Η συμβολική δράση υλοποιήθηκε σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας "Πάνος Μυλωνάς" στο κέντρο του Ηρακλείου. Αστυνομικοί της Τροχαίας μπήκαν σε καταστήματα εστίασης και έκαναν αλκοτεστ σε θαμώνες.

Δείτε την ανάρτηση του Διοικητή της Τροχαίας Ηρακλείου Στέλιου Καρακούδη, ο οποίος συμμετείχε στην χθεσινοβραδυνή δράση

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