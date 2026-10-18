Κρήτη: Τέλος καλό όλα καλά για το ζευγάρι που χάθηκε

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Τέλος καλό, όλα καλά για το ζευγάρι των Δανών τουριστών, που έχασαν τον προσανατολισμό τους, στον ορεινό όγκο του Ψηλορείτη, το απόγευμα του Σαββάτου (17/10).

Οι δύο νεαροί ειδοποίησαν μέσω του 112 τις αρχές για βοήθεια, καθώς η νύχτα βρισκόταν μπροστά.

Η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για τον εντοπισμό τους, ήταν άμεση, με 10 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα.

Οι έρευνες των αρχών επικεντρώθηκαν στην ευρύτερη ορεινή περιοχή πάνω από τη Λοχριά του Δήμου Αμαρίου στο Ρέθυμνο, όπου και εντοπίστηκαν, καλά στην υγεία τους, λίγο μετά τις 10 το βράδυ.

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