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ΚΡΗΤΗ

ΒΟΑΚ: Το τμήμα που... θα έδινε επίσημα στην κυκλοφορία ο Υπουργός (βίντεο)

ΒΟΑΚ
clock 12:47 | 16/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Τα πρώτα 10 χιλιόμετρα του ΒΟΑΚ, στο τμήμα Νεάπολη – Άγιος Νικόλαος, ήταν προγραμματισμένο να δοθούν σήμερα επίσημα στην κυκλοφορία, παρουσία του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Χρίστου Δήμα, ο οποίος επρόκειτο να βρεθεί στην Κρήτη για την περίσταση.

Τελικά, η επίσκεψη του υπουργού δεν πραγματοποιήθηκε, με αποτέλεσμα να μην γίνει η προγραμματισμένη επίσημη παράδοση παρουσία του.

Το συγκεκριμένο τμήμα αποτελεί μέρος του έργου αναβάθμισης του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης, με στόχο τη βελτίωση των μετακινήσεων και της οδικής ασφάλειας στο ανατολικό τμήμα του νησιού.

ΒΟΑΚ

Στο βίντεο που ακολουθεί, καταγράφεται το τμήμα του δρόμου για το οποίο είχε προγραμματιστεί η σημερινή επίσημη παράδοση, με το ενδιαφέρον πλέον να στρέφεται στο πότε θα πραγματοποιηθεί η διαδικασία και πότε θα τεθεί σε κυκλοφορία, εφόσον δεν έχει ήδη δοθεί.

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