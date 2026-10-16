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ΚΡΗΤΗ

Καθυστερούν οι αναχωρήσεις μεταναστών από Ιεράπετρα και Ηράκλειο

Ιεραπετρα
clock 10:08 | 16/10/2026
writer icon Επιμέλεια: Γιώργος Ι. Παπαδάκης
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211 μετανάστες παραμένουν στους χώρους της πρώην ΑΓΡΕΞ στην Ιεράπετρα καθώς καθυστερεί η απομάκρυνσή τους.

Όπως δήλωσε στο Ράδιο Κρήτη και το ekriti.gr ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας, Γιώργος Κουγιουμουτζάκης, ενώ για χθες το απόγευμα είχε προγραμματιστεί η αναχώρηση δύο λεωφορείων, τελικά το ένα δρομολόγιο ακυρώθηκε με απόφαση του Υπουργείου Μετανάστευσης.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ενδέχεται να αναχωρήσουν κάποιοι μετανάστες σήμερα, χωρίς ωστόσο να υπάρχει βεβαιότητα.

Οι διαβεβαιώσεις που έχουν δοθεί, όπως ανέφερε, είναι ότι μέχρι την Κυριακή ο χώρος θα έχει αδειάσει.

Την ίδια ώρα, στο παλιό ψυγείο του λιμανιού στο Ηράκλειο παραμένουν 265 μετανάστες από προηγούμενα περιστατικά, ενώ υπάρχει το ενδεχόμενο να αναχωρήσουν κάποιοι και από εκεί την Κυριακή.

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