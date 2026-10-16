Καθυστερούν οι αναχωρήσεις μεταναστών από Ιεράπετρα και Ηράκλειο

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.

211 μετανάστες παραμένουν στους χώρους της πρώην ΑΓΡΕΞ στην Ιεράπετρα καθώς καθυστερεί η απομάκρυνσή τους.

Όπως δήλωσε στο Ράδιο Κρήτη και το ekriti.gr ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας, Γιώργος Κουγιουμουτζάκης, ενώ για χθες το απόγευμα είχε προγραμματιστεί η αναχώρηση δύο λεωφορείων, τελικά το ένα δρομολόγιο ακυρώθηκε με απόφαση του Υπουργείου Μετανάστευσης.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ενδέχεται να αναχωρήσουν κάποιοι μετανάστες σήμερα, χωρίς ωστόσο να υπάρχει βεβαιότητα.

Οι διαβεβαιώσεις που έχουν δοθεί, όπως ανέφερε, είναι ότι μέχρι την Κυριακή ο χώρος θα έχει αδειάσει.

Την ίδια ώρα, στο παλιό ψυγείο του λιμανιού στο Ηράκλειο παραμένουν 265 μετανάστες από προηγούμενα περιστατικά, ενώ υπάρχει το ενδεχόμενο να αναχωρήσουν κάποιοι και από εκεί την Κυριακή.

Διαβάστε επίσης:

Ηράκλειο: Ανοίγει ανανεωμένο το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης – Παρουσία Παπασταύρου τα εγκαίνια

Ηράκλειο: Αναστάτωσε την πτήση με την ανάρμοστη συμπεριφορά του και συνελήφθη