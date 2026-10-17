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ΚΡΗΤΗ

Κρήτη: Χάθηκαν δύο νεαροί τουρίστες - Επιχείρηση διάσωσης στον Ψηλορείτη

εμακ
clock 20:11 | 17/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Συναγερμός σήμανε το απόγευμα του Σαββάτου 17 Οκτωβρίου στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, έπειτα από τον αποπροσανατολισμό δύο νεαρών τουριστών από τη Δανία στον ορεινό όγκο του Ψηλορείτη.

Οι δύο νεαροί έχασαν τον προσανατολισμό τους κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, με αποτέλεσμα να ειδοποιήσουν τις αρχές για βοήθεια.

Σε πλήρη εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό τους.

Οι έρευνες των αρχών επικεντρώνονται στην ευρύτερη ορεινή περιοχή πάνω από τη Λοχριά, όπου εκτιμάται ότι έχουν εγκλωβιστεί οι δύο αλλοδαποί.

Για τη διάσωσή τους έχει κινητοποιηθεί ισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής, στην οποία συμμετέχουν 10 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα, χτενίζοντας την περιοχή παρά το προχωρημένο της ώρας.

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