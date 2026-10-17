Μεταναστευτικό: 479 άτομα παραμένουν σε Ιεράπετρα και Ηράκλειο

Σε αναμονή της αποσυμφόρησης των χώρων προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών παραμένουν οι Αρχές στην Κρήτη, μετά την ασφυκτική πίεση των προηγούμενων ημερών, όταν οι αφίξεις και η συγκέντρωση μεγάλου αριθμού ανθρώπων δημιούργησαν δύσκολες συνθήκες διαχείρισης.

Στους χώρους της πρώην ΑΓΡΕΞ, στην Ιεράπετρα, βρίσκονται και σήμερα 214 μετανάστες. Ο αριθμός των φιλοξενούμενων είχε ξεπεράσει το προηγούμενο διάστημα τους 800, ασκώντας μεγάλη πίεση στον Δήμο και στις αρμόδιες Αρχές, που κλήθηκαν να διαχειριστούν τις αυξημένες ανάγκες προσωρινής παραμονής τους.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ενημέρωση για συγκεκριμένη αναχώρηση εντός της ημέρας, ωστόσο παραμένουν οι διαβεβαιώσεις ότι ο χώρος θα έχει αδειάσει έως την Κυριακή, χωρίς να είναι ακόμη σαφές πότε και με ποιον τρόπο θα γίνει η απομάκρυνση των τελευταίων φιλοξενούμενων.

Αντίστοιχη εικόνα καταγράφεται και στο Ηράκλειο, όπου στο παλιό ψυγείο του λιμανιού παραμένουν 265 μετανάστες από προηγούμενα περιστατικά. Και σε αυτή την περίπτωση, εξετάζεται το ενδεχόμενο να αναχωρήσει μέρος των φιλοξενούμενων την Κυριακή.