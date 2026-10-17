ΣΥΡΙΖΑ: Όχι στην πρόταση Πολάκη για συνέδριο και εκλογή ηγεσίας από την Κεντρική Επιτροπή

«Όχι» στην πρόταση του Παύλου Πολάκη για διεξαγωγή συνεδρίου και εκλογή νέου προέδρου είπε η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, βάζοντας τέλος, τουλάχιστον προς το παρόν, στη συζήτηση για αλλαγή ηγεσίας στο κόμμα.

Η πρόταση του Παύλου Πολάκη δεν συγκέντρωσε την απαιτούμενη πλειοψηφία, καθώς 30 μέλη ψήφισαν υπέρ, 52 κατά και 4 λευκό.

Ο Παύλος Πολάκης, πάντως, επέμεινε από το βήμα της Κεντρικής Επιτροπής στην ανάγκη διεξαγωγής συνεδρίου τον Ιανουάριο, με αντικείμενο την εκλογή νέας ηγεσίας, υποστηρίζοντας ότι το σημερινό μοντέλο συλλογικής ηγεσίας δεν αποδίδει.

Παράλληλα, εκτίμησε ότι ούτε ο Νίκος Ανδρουλάκης ούτε ο Αλέξης Τσίπρας μπορούν να διαμορφώσουν πλειοψηφικό ρεύμα στον χώρο της Κεντροαριστεράς, επιμένοντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει τη δυνατότητα πολιτικής ανάκαμψης, αλλά με διαφορετική ηγεσία.

Νωρίτερα κατά την εισήγηση του ο γραμματέας του κόμματος Νίκος Παππάς κάλεσε τα μέλη του κόμματος να αποφασίσουν για την πρόταση Πολάκη αναφορικά με τη διεξαγωγή συνεδρίου τον Ιανουάριο. Παράλληλα άφησε σαφείς αιχμές για τη στάση του Αλέξη Τσίπρα και του καταλόγισε πολιτική στροφή με αφορμή τις θέσεις της ΕΛ.ΑΣ για 13η σύνταξη , δημοσιονομικό χώρο και ιδιωτικά πανεπιστήμια. Ο κ. Παππάς δήλωσε πως ο ΣΥΡΙΖΑ θα συνεχίσει τις επαφές με τον Νίκο Κοτζιά και το ΠΡΑΤΤΩ καθώς και με τους Οικολόγους Πράσινους προκειμένου να καταλήξουν σε προγραμματική συμφωνία.

Από την πλευρά της η Ρένα Δούρου υπεραμύνθηκε της συλλογικής ηγεσίας και προειδοποίησε πως δεν υπάρχει περιθώριο για εσωκομματικές αντιπαραθέσεις ενώ κάλεσε τον Κοπανό της Αριστεράς να συμπορευτεί με τον ΣΥΡΙΖΑ.





Επίθεση στην Όλγα Γεροβασίλη χωρίς να την κατονομάσει έκανε ο γραμματέας Οργανωτικού του κόμματος Γιάννης Μπουλέκος υπενθυμίζοντας πως ήταν εκείνος που στο συνέδριο του 2024 τον είχε αμφισβητήσει « δεν μπορούν να διαρρέουν ορισμένοι ότι δεν απαντούν στα παιδιά του Κασσελάκη, όταν εγώ τον αμφισβητούσα την ώρα που εκείνοι τον υποστήριζαν» τόνισε σε αυστηρό τόνο.

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