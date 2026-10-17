Νέα τραγωδία στον ΒΟΑΚ: Νεκρός οδηγός και δύο τραυματίες – Ανάμεσά τους ένα παιδί

Ένας ακόμη συνάνθρωπός μας έχασε τη ζωή του στην άσφαλτο, σε ένα νέο σοκαριστικό τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ).

Το θανατηφόρο έλαβε χώρα στο ύψος του κόμβου Πλατανιά, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Κίσσαμο, όταν κάτω από συνθήκες που ερευνώνται, δύο οχήματα συγκρούστηκαν με εξαιρετική σφοδρότητα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο ένα αυτοκίνητο επέβαινε ένα ζευγάρι Ελλήνων, ενώ στο δεύτερο όχημα – ένα τουριστικό βαν – επέβαινε μια οικογένεια αλλοδαπών με τα τρία ανήλικα παιδιά τους.



Η σύγκρουση ήταν τόσο βίαιη που χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, η οποία έσπευσε στο σημείο με δύο οχήματα και πέντε άνδρες για τον απεγκλωβισμό των επιβαινόντων.

Δυστυχώς, για τον Έλληνα οδηγό του πρώτου οχήματος ήταν ήδη αργά, καθώς ανασύρθηκε από τα συντρίμμια χωρίς τις αισθήσεις του.



Από το ίδιο όχημα ανασύρθηκε τραυματισμένη η Ελληνίδα συνοδηγός, ενώ στο Νοσοκομείο Χανίων μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και ένα μικρό αγόρι από την οικογένεια των ξένων υπηκόων, το οποίο φέρει τραύματα στο κεφάλι.

Στο σημείο του δυστυχήματος προκλήθηκε κυκλοφοριακό κομφούζιο, με δυνάμεις της Αστυνομίας να ρυθμίζουν την κυκλοφορία των οχημάτων.

Την προανάκριση για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η νέα αυτή τραγωδία διενεργεί το αρμόδιο τμήμα της Τροχαίας.

Να σημειωθεί πως η Κρήτη θρηνεί άλλους 36 νεκρούς στην άσφαλτο από την αρχή του έτους.

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