Κρήτη: 36 νεκροί στην άσφαλτο από την αρχή του έτους - "Πρωτιά" για την ΠΕ Ηρακλείου..

Τριάντα έξι άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους σε τροχαία δυστυχήματα στην Κρήτη από την αρχή του 2026, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στο Ράδιο Κρήτη και το ekriti.gr ο Πρόεδρος του Εθελοντικού Συλλόγου Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων και συνεργάτης του Ράδιο Κρήτη, Γιάννης Λιονάκης, αριθμός που πλησιάζει ήδη το σύνολο των 38 νεκρών που καταγράφηκαν σε ολόκληρο το 2025.

Η μεγαλύτερη απώλεια ζωών καταγράφεται στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, με 14 νεκρούς, ενώ ακολουθούν τα Χανιά με 12, το Ρέθυμνο με 7 και το Λασίθι με 3 .

Τα περιστατικά αφορούν κυρίως συγκρούσεις και εκτροπές οχημάτων, με αρκετά από αυτά να εμπλέκουν μοτοσικλέτες, αλλά και παρασύρσεις πεζών, σε αστικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο, καθώς και στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης.

Από τις αρχές του έτους, θανατηφόρα τροχαία έχουν καταγραφεί σε διάφορες περιοχές του νησιού, από την Ερημούπολη και τα Καπετανιανά μέχρι τον ΒΟΑΚ, την περιοχή του Πλατανιά στα Χανιά και τον Αποσελέμη στο Ηράκλειο.

Image

(Ο Γιάννης Λιονάκης)

Τον Ιούνιο, οδηγός μοτοσικλέτας έχασε τη ζωή του μετά από σύγκρουση με αυτοκίνητο, ενώ στις αρχές Ιουλίου σημειώθηκε θανατηφόρα παράσυρση πεζού στο Ηράκλειο και λίγες ημέρες αργότερα σύγκρουση μοτοσικλέτας με απορριμματοφόρο στο Αρώνι Ακρωτηρίου Χανίων.

Τον Αύγουστο καταγράφηκε ακόμη ένα θανατηφόρο περιστατικό στο Βενεράτο, ενώ τον Σεπτέμβριο σημειώθηκε εκτροπή οχήματος στον δρόμο προς τον Ομαλό.

Τα θανατηφόρα τροχαία συνεχίστηκαν και τον Οκτώβριο, με παρασύρσεις πεζών στον ΒΟΑΚ, μεταξύ άλλων στην περιοχή των Τσικαλαριών Χανίων και στο Σφακάκι Ρεθύμνου.

(φωτογραφία αρχείου)

Διαβάστε επίσης:

Κώστας Σαριδάκης: Ένας νέος κτηνοτρόφος από το Ηράκλειο μιλά για τη δύσκολη καθημερινότητά του

ΒΟΑΚ: Το τμήμα που... θα έδινε επίσημα στην κυκλοφορία ο Υπουργός (βίντεο)

Κρήτη: Ακριβή υπόθεση η στέγη για τα νοικοκυριά