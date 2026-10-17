Κρήτη: Ακριβή υπόθεση η στέγη για τα νοικοκυριά

Η Κρήτη καταγράφει το χαμηλότερο ποσοστό στην Ελλάδα ως προς τον κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού, ωστόσο η επιβάρυνση από το κόστος στέγασης παραμένει ιδιαίτερα υψηλή. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat για το 2025, το 18,5% των κατοίκων του νησιού ζούσε σε νοικοκυριά που διέθεταν πάνω από το 40% του διαθέσιμου εισοδήματός τους για τη στέγαση, ποσοστό υπερδιπλάσιο του ευρωπαϊκού μέσου όρου, που διαμορφώνεται στο 7,7%.

Την ίδια ώρα, τέσσερις ελληνικές περιφέρειες —η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, η Κεντρική Μακεδονία, τα Ιόνια Νησιά και η Πελοπόννησος— συγκαταλέγονται στις 24 περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου τουλάχιστον το 31,5% του πληθυσμού βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού.

Συνολικά, στην ΕΕ το ποσοστό ανέρχεται στο 20,9%, που αντιστοιχεί σε 92,7 εκατομμύρια ανθρώπους.Ιδιαίτερα ανησυχητικά είναι και τα στοιχεία για τις οικονομικές υποχρεώσεις των νοικοκυριών. Και οι 13 ελληνικές περιφέρειες καταγράφουν υψηλά ποσοστά καθυστερήσεων στην πληρωμή στεγαστικών δανείων, ενοικίων και λογαριασμών.

Στα Ιόνια Νησιά το ποσοστό φτάνει το 66,3%, ενώ στη Δυτική Ελλάδα ανέρχεται στο 50,7%, έναντι μόλις 9,2% σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Παράλληλα, η επιβάρυνση από το κόστος στέγασης αγγίζει το 33,9% στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και το 33,3% στην Πελοπόννησο, αναδεικνύοντας τις μεγάλες οικονομικές ανισότητες μεταξύ των ευρωπαϊκών περιφερειών.

Με πληροφορίες από "Ημερησία"

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